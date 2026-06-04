Lego-Harry-Potter-Set für 34 €: Dobby und Kreacher in einem

Das neue Lego-Harry-Potter-Set ist ein Muss für Fans der beliebten Buchreihe. Mit dem Set könnt ihr nicht nur Dobby, sondern auch Kreacher nachbauen. Das Set verfügt über eine Zwei-in-eins-Funktion, bei der Dobby in Kreacher umgebaut werden kann. Zusätzlich sind viele kleine Objekte wie eine Flasche Skele-Wachs und Slytherins Medaillon enthalten.

Für " Harry Potter "-Fans: Dieses geniale 2-in-1- Lego -Set für 34 € bringt euch zwei Hauself en in einem Mit dem neuen " Harry Potter "-Set von Lego könnt ihr nicht nur Dobby , sondern sogar Kreacher nachbauen.

Wir schauen uns das Set genauer an. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. im Angebot.

Mit dabei ist natürlich Dobby, der aber auch zu Kreacher umgebaut werden kann und somit das erste Kreacher-Lego-Set ist. Zusätzlich sind viele kleine Objekte erhalten, wie eine Flasche Skele-Wachs und Slytherins Medaillon. Dank beweglichem Kopf, Armen und Beinen lässt sich der Hauself sitzend, stehend oder schreitend positionieren. Besonders spannend für Fans ist die Zwei-in-eins-Funktion des Sets: Dobby lässt sich komplett in den Hauself Kreacher umbauen.

Auch diese Variante verfügt über bewegliche Gliedmaßen und einen verstellbaren Kopf, wodurch unterschiedliche Posen möglich sind. Zubehör wie Tom Riddles Tagebuch mit der berühmten Stoffsocke erinnert direkt an Dobbys Befreiung aus der Knechtschaft der Malfoys. Zusätzlich gibt es noch eine Nachttischlampe, eine Flasche Skele-Wachs, das Medaillon von Slytherin sowie eine Gabel für Kreacher. Das Set eignet sich damit nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Ausstellen als Hommage an einen der beliebtesten Nebencharaktere der Reihe.

A Knight of the Seven Kingdoms - Diese Verbindungen zu Game of Thrones solltet ihr kennen! Star Wars für Sparfüchse: Amazon verkauft cooles Mandalorian-Lego-Set mit 4 Figuren für nur 16 Euro Für jeden Anlass: Diese 15 genialen Harry Potter-Geschenke für unter 11 Euro sollte jeder Fan kenne





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lego Harry Potter Dobby Kreacher Hauself

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ihr könnt das niedlichste Lego-Pokémon jetzt besonders günstig auf Amazon fangenEin Muss für Pokémon-Fans.

Read more »

LEGO Pokémon wird im August um zwölf innovative LEGO SMART Play Sets erweitert - ntowerUm die Feierlichkeiten zum 30. Pokémon-Jubiläum in die nächste Runde zu bringen, haben The Pokémon Company und The LEGO Group heute weitere…

Read more »

Nicht ganz Minas Tirith, aber für LEGO 'Harry Potter'-Fans verdammt nah dran!Mit Schloss Hogwarts aus den „Harry Potter“-Filmen ist eines der wohl schönsten Fantasy-Sets, die LEGO in den vergangenen Jahren auf den Markt brachte, jetzt endlich wieder richtig stark reduziert. Vielleicht nur für kurze Zeit.

Read more »

LEGO Minas Tirith ist da: Episches 'Herr der Ringe'-Set mit weit über 8.000 TeilenFans von „Der Herr der Ringe“ dürfen sich über ein echtes Highlight freuen: LEGO Icons Der Herr der Ringe: Minas Tirith ist ab sofort im LEGO-Shop erhältlich – und bringt satte 8.278 Teile, 10 Minifiguren und eine absolute Besonderheit mit.

Read more »