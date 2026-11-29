Lego hat im November 2026 ein riesiges Godzilla-Set der Ideas-Reihe für 399,99 Euro veröffentlicht. Das 5363-teile Modell ist 70 cm hoch und beweglich, aber die Umsetzung des Hitzestrahl-Angriffs wirkt wie ein in den Hals gerammter Pfahl und entwertet die Würde des Monsters.

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Film- und Monster-Fans müssen aufpassen. Lego spendiert Godzilla ein eigenes Klemmbaustein-Set mit insgesamt 5.363 Teilen. Die große Echse sorgt auf dem Beistelltisch für Ehrfurcht, doch ein ikonisches Element aus den Filmen wird unfreiwillig für Lacher sorgen. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, warum ihr den Hitzestrahl von Godzilla besser weglassen solltet.

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Das Sammlerstück richtet sich an Erwachsene ab 18 Jahren und feiert den König der Monster in seiner ganzen furchterregenden Pracht. Das Set der Ideas-Reihe ist am 27. November 2026 erschienen und kostet 399,99 Euro als Geschenk zum Kauf dazu. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Das Set zeigt das berühmte Logo, zusammen mit einem großen Fußabdruck und einer kleinen Mothra-Anspielung. Dieses Set hat eine besondere Entstehungsgeschichte: Ein Fan-Designer hat das Konzept eingereicht, die Lego-Community hat dafür abgestimmt, und die Lego-Gruppe hat es schließlich produziert.