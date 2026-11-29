Lego bringt einen detaillierten Nachbau des Nintendo Game Boy in Klemmbaustein-Optik heraus. Das Set enthält 421 Teile sowie Module zu Super Mario Land und The Legend of Zelda: Link's Awakening. Mit einer Altersempfehlung ab 18 Jahren richtet es sich vor allem an Nostalgiker und Sammler. Der Bausatz kostet 43 Euro und wird von Amazon-Kunden mit 4,7 von 5 Sternen bewertet.

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Der Nintendo Game Boy erlebt dank Lego ein Comeback. Der Handheld aus Klemmbausteinen kann zwar keine Spiele abspielen, aber kann dafür mit viel Detailliebe glänzen. Bei Amazon bekommt ihr dieDer Game Boy aus Lego besteht aus 421 Teilen. Neben dem Handheld sind auch zwei Lego-Module für Super Mario Land und The Legend of Zelda: Link’s Awakening enthalten.

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Lego spricht aufgrund des komplexen Aufbaus eine Altersempfehlung ab 18 Jahren aus. Das Modell ist also nichts für kleine Kinder. Da der originale Game Boy jetzt bereits mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat, richtet sich der Klemmbaustein-Handheld sowieso vor allem an ältere Fans, die damals selbst auf dem Original gezockt haben. Dank desAmazon-Kunden bewerten den Game Boy aus Lego mit insgesamt 4,7 von 5 Sternen.