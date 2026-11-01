Lego One Piece: Neues Set Doc Baders Versteck mit Tony Tony Chopper

Das neue Lego One Piece Set Doc Baders Versteck mit 271 Teilen und Tony Tony Chopper kostet aktuell 22,99 Euro statt 29,99 Euro.

Lego hat ein neues Set aus der Welt von One Piece vorgestellt. Das Modell Doc Baders Versteck basiert auf der Netflix -Realverfilmung der beliebten Serie und ist aktuell für 22,99 Euro statt 29,99 Euro zu haben. Es richtet sich an Kinder ab 9 Jahren, Sammler und Anime-Fans.

Das Set umfasst insgesamt 271 Teile und ergibt einen aufklappbaren Berg. Beim Öffnen wird das versteckte Zuhause des exzentrischen Arztes Doc Bader sichtbar. Der Aufbau bietet damit gleichzeitig ein Bauerlebnis und eine Ansicht der Schauplätze aus der Vorlage.

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Im Inneren erwarten Fans zahlreiche Details, die direkt an die Serie erinnern. Dazu gehören ein Experimentiertisch voller Geräte, mehrere Bücher, ein Kamin und eine Piratenflagge. Sogar eine versteckte Geheimakte ist im Modell untergebracht.

Drei Minifiguren mit Tony Tony Chopper im Mittelpunkt

Besonders interessant für Fans sind die drei enthaltenen Minifiguren. Neben Doc Bader gehören Dr. Kureha und Tony Tony Chopper zum Lieferumfang. Die Figuren greifen zentrale Charaktere der Geschichte auf.

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Chopper mit seinem ikonischen Geweihhut dürfte für viele das Highlight des Sets sein. Der beliebte Charakter zählt zu den bekanntesten Figuren des One Piece Universums. Gerade deshalb hat die Figur bei Fans der Serie einen besonderen Stellenwert.

Das Set greift außerdem eine der emotionalsten Geschichten der Serie auf. Damit verbindet das Modell das Spielerische mit einem Bezug zu einem Handlungsstrang, den viele Zuschauer der Netflix-Umsetzung kennen. Das macht es für Sammler der Lego-Reihen besonders reizvoll.

Für wen sich das Lego One Piece Set eignet

Doc Baders Versteck richtet sich vor allem an One Piece Fans, die ihre Lieblingsserie als Lego-Modell nachbauen möchten. Die Altersempfehlung ab 9 Jahren zeigt, dass der Bausatz auch für jüngere Bauherren mit etwas Geduld geeignet ist. Erwachsene Sammler finden darin ebenfalls ein Motiv für ihre Vitrine.

Dank der kompakten Größe eignet sich das Set sowohl zum Spielen als auch als Dekoration. Es kann im Kinderzimmer stehen oder im Gaming-Regal platziert werden. Der aufklappbare Berg macht die Szenerie zudem flexibel nutzbar.

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Mit dem Preis von 22,99 Euro liegt das Set laut Angebot unter dem bisherigen Preis von 29,99 Euro. Wer die Serie mag und einen kompakten Bausatz mit drei Figuren sucht, findet hier ein passendes Angebot. Der Vergleich der Preise lohnt sich vor dem Kauf.