Lego und Pokémon haben sich verbündet. Inzwischen stehen eine Vielzahl an Klemmbaustein-Sets mit den niedlichen Taschenmonstern zur Verfügung....

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Lego und Pokémon haben sich verbündet. Inzwischen stehen eine Vielzahl an Klemmbaustein-Sets mit den niedlichen Taschenmonstern zur Verfügung. Welche sind besonders gut gelungen? Um welche sollten Pokémon-Fans lieber einen weiten Bogen machen?

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Unser ultimatives Ranking verrät es euch. Pikachu ist eigentlich immer niedlich, aber bei dieser Lego-Version hat es irgendwie nicht geklappt. Das Gesicht sieht falsch aus und das Modell kann seinen Kopf nicht bewegen, sodass die Ausstellungsmöglichkeiten beschränkt bleiben. Sorry Pikachu, aber du hast später in diesem Ranking noch eine Chance, um zu glänzen.