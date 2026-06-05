Lego präsentiert das größte Bausatz-Modell der Firma: Die Sagrada Família

Die Lego-Firma präsentiert ein neues Bausatz-Modell, das die berühmte Sagrada Família von Antoni Gaudí darstellt. Das Modell besteht aus über 12.000 Teilen und ist das größte Bausatz-Modell der Firma bislang. Es übertrifft den bisherigen Rekordhalter, die Lego-Weltkarte, um 365 Teile. Die Bauzeit für das Modell wird auf 25 bis 35 Stunden geschätzt, je nach Geschick und Erfahrung. Die Sagrada Família kann bisher nur im Lego-Onlineshop vorbestellt werden und soll am 1. November 2026 ausgeliefert werden. Der Preis für das Set beträgt 749,99 Euro. Es bleibt jedoch unter dem teuersten Lego-Bausatz, dem Millennium Falcon, der 1.099,99 Euro kostet.

Die Lego -Firma präsentiert ein neues Bausatz-Modell , das die berühmte Sagrada Família von Antoni Gaudí darstellt. Das Modell besteht aus über 12.000 Teilen und ist das größte Bausatz-Modell der Firma bislang.

Es übertrifft den bisherigen Rekordhalter, die Lego-Weltkarte, um 365 Teile. Die Bauzeit für das Modell wird auf 25 bis 35 Stunden geschätzt, je nach Geschick und Erfahrung. Die Sagrada Família kann bisher nur im Lego-Onlineshop vorbestellt werden und soll am 1. November 2026 ausgeliefert werden.

Der Preis für das Set beträgt 749,99 Euro. Es bleibt jedoch unter dem teuersten Lego-Bausatz, dem Millennium Falcon, der 1.099,99 Euro kostet. Für diejenigen, die das Set nicht kaufen möchten, gibt es preisgünstigere Alternativen, wie den BlueBrixx-Bausatz, der 139,95 Euro kostet, aber nur 3.963 Teile enthält. Das Modell des südkoreanischen Designers JeongwonE bringt es auf 10.083 Teile und kostet 555,99 Euro.

Die Sagrada Família im Kleinformat des chinesischen Herstellers Xingbao hat sogar 10.328 Teile und kostet 145 Euro. Lego liegt in Bezug auf die Anzahl der Bausteine deutlich vorn. Das Modell ist 62 Zentimeter hoch, 47 Zentimeter breit und 39 Zentimeter tief und hat einen täuschend echten Buntglas-Effekt in den Fenstern, dank transparenter Steine. Die Lego-Sprecherin sagt, dass das Set einen oft monatelangen Prozess durchläuft, von ersten freistehenden Konzeptmodellen über intensive Stabilitätstests bis hin zur logischen Aufbereitung der komplexen Bauanleitung.

Der Lego-Designer Rok Žgalin Kobe sagt, dass das Ziel war, Gaudís Vision mit größtem Respekt zu würdigen. Das Set kann erst am 1. November 2026 gebaut werden und muss dann tief in die Tasche gegriffen werden. Es bleibt abzuwarten, ob das Set ein Erfolg wird und ob die Lego-Firma weitere Bausätze der berühmten Bauwerke anbieten wird





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