Lego präsentiert Dobby-und-Kreacher-Set: Erstes Kreacher-Modell für Harry-Potter-Fans

Ein neues Lego-Set允许 Harry-Potter-Fans, Dobby und Kreacher zu bauen und zwischen beiden Figuren zu wechseln. Das Set enthält zahlreiche Accessoires und ist für etwa 25 Euro bei Amazon erhältlich.

Lego bietet Harry-Potter-Fans ein besonderes Set an, das sowohl Dobby als auch Kreacher als baubare Figuren enthält. Dies ist das erste Lego - Set , das Kreacher darstellt, und es kann zwischen den beiden Hauself en umgebaut werden.

Das Set umfasst mehrere Accessoires, die auf Schlüsselmomente aus den Büchern und Filmen anspielen, darunter Tom Riddles Tagebuch, eine Socke, eine Flasche Skele-Wachs, Slytherins Medaillon, eine Nachttischlampe und eine Gabel. Beide Figuren verfügen über bewegliche Gelenke, was vielfältige Posen ermöglicht. Das Set kostet etwa 25 Euro und ist bei Amazon erhältlich. Es eignet sich sowohl zum Spielen als auch als Ausstellungsstück für Fans der Serie.

Neben dieser Neuigkeit gibt es weitere Hinweise auf andere Fantasy-Inhalte, darunter eine Verbindung zwischen "Harry Potter" und "Game of Thrones" sowie eine Anmerkung zu Amazons Fantasy-Serien, die sich von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" abheben. Die Nachricht unterstreicht die anhaltende Beliebtheit der Harry-Potter-Welt in Form von Merchandise und die kreative Umsetzung von Nebencharakteren durch Lego





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