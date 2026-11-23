Detailreiches Lego-Set jetzt viel billiger.

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Architektur-Fans und Liebhaber von Klemmbausteinen können auf Amazon gerade ein besonderes Schnäppchen machen. Das Lego-Set „Schloss Neuschwanstein“ kostet aktuell nur 165,99 Euro , um Sommer oder Herbst zu symbolisieren.. Kunden loben das schöne Set, das beispielsweise als „hochwertig“ und „verspielt“ beschrieben wird.

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Auch der Bau selbst soll viel Spaß machen und die Anleitung sehr gut verständlich sein. Kritisiert wird der Preis, vor allem im Hinblick auf die Größe des Sets. Vorsicht: Dreiste Masche bei SteamWir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen. Unsere Expertinnen und Experten überprüfen Preise, Kundenbewertungen und Testergebnisse – unabhängig, kritisch und immer auf eurer Seite.

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