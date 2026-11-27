Über 8.000 Lego-Steine für ein einziges Modell. Amazon lässt euch jetzt sparen.

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Mit dem Lego-Icons-Set „Der Herr der Ringe: Minas Tirith“ holt ihr euch die legendäre Weiße Stadt nach Hause. Das Modell besteht aus 8.278 Teilen, misst 59 Zentimeter in der Höhe und kombiniert detailreiche Fassaden im Mikro-Maßstab mit spielbaren Innenräumen im Minifigur-Maßstab. Bei Amazon ist das Set aktuell für 583,99 Euro erhältlich.

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Das sind 10 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 649,99 Euro . Für Käufer bedeutet das, dass sie nur selten im Sale sind. Das aktuelle Black-Friday-Angebot ist eine der Ausnahmen. Das Set richtet sich gezielt an erwachsene Fans der berühmten Filmtrilogie und an alle, die komplexe Bauprojekte schätzen.