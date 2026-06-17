Lego-Set 'Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg' bei Amazon reduziert

Das Lego-Set 'Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg' ist bei Amazon derzeit für 12,99 Euro erhältlich. Das Set besteht aus 124 Steinen und stellt Hagrids ikonisches Motorrad mit Beiwagen in den Mittelpunkt. Es eignet sich sowohl zum Spielen als auch zum Sammeln und ist eine attraktive Ergänzung für jede Sammlung.

Spielen Sie die Lieblingsszenen aus Harry Potter nach: Das Lego -Set 'Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg' ist bei Amazon derzeit für 12,99 Euro erhältlich.

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Wer die Abenteuer von Harry Potter liebt, kennt die aufregende Flucht vom Ligusterweg. Genau diese Szene können Sie mit diesem Bau-Set nachspielen oder ausstellen. Amazon verkauft das Set, das aus 124 Steinen besteht und Hagrids ikonisches Motorrad mit Beiwagen in den Mittelpunkt stellt. Laut Lego handelt es sich dabei um das erste Motorrad im Minifiguren-Maßstab mit Beiwagen, was dieses Modell besonders hervorhebt.

Zum Set gehören vier Minifiguren: Harry Potter, Hagrid mit Brille sowie zwei Todesser, die spannende Verfolgungs- und Kampfszenen ermöglichen. Für zusätzliche Spieltiefe sorgt ein kleiner Straßenabschnitt aus dem Ligusterweg, ausgestattet mit Laternenpfahl und umstoßbaren Blumenkübeln, die sich aktiv ins Spiel einbinden lassen. Das Set greift eine bekannte Szene aus den Harry-Potter-Filmen auf und lädt dazu ein, eigene Geschichten zu erfinden oder die Flucht von Harry und Hagrid nachzustellen.

Es eignet sich sowohl zum Spielen als auch zum Sammeln und ist eine attraktive Ergänzung für jede Sammlung





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