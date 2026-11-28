Das Lego Set 10356 U.S.S. Enterprise NCC-1701-D aus der Icons-Reihe ist bei Amazon weiter reduziert. Das Modell besteht aus 3.600 Teilen, ist 60 Zentimeter lang und umfasst neun Minifiguren sowie einen Ständer. Auch andere Sets wie One Piece und Mario Kart waren günstig erhältlich.

aus One Piece für 82,99 Euro und damit so günstig wie seitens Amazon noch nie. Das Set ist inzwischen vergriffen. War das Mario-Kart das Objekt der Begierde, zahlte man 115,99 Euro und damit Amazon s Jahrestief.

Die Behauptung, man könne beim Black Friday nicht sparen, praktisch alle Deals wären uninteressanter Schrott, ist damit widerlegt. Man muss halt die Augen offenhalten und vergleichen. Dann findet man auch gue Offerten. Das haben wir jetzt noch mal getan und siehe da: Die Enterprise-D aus der Reihe Lego Star Trek ist nach dem Preissturz am 19.

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November zum Wochenende beim Onlineriesen noch weiter reduziert worden. Offenbar reagiert Amazon dabei auf einen der seltenen Sales im offiziellen Lego-Store, der dieses Wochenende Aufsehen erregt. Die U.S.S. Enterprise NCC-1701-D war das erste offizielle Star-Trek-Set von Lego, nachdem Bluebrixx die Lizenz nicht weiter verlängern konnte.