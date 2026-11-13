Lego Star Wars 50. Jubiläum: 7 Sets mit Ralph McQuarrie Konzepten ab 2027

Lego feiert das 50. Star Wars Jubiläum im Januar 2027 mit sieben exklusiven Sets. Die Kollektion basiert auf Ralph McQuarries Originalentwürfen und kostet zwischen 39,99 und 299,99 Euro.

Lego kündigt zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Kult-Franchise Star Wars die Veröffentlichung von sieben neuen Bausätzen an, die im Januar 2027 auf den Markt kommen. Diese exklusive Kollektion präsentiert detaillierte Nachbildungen bekannter Filmszenen, ikonischer Raumschiffe und kunstvoller Wandbilder. Der Preis für die verschiedenen Modelle erstreckt sich von einem einsteigerfreundlichen Betrag von 39,99 Euro bis hin zu einem luxuriösen Premium-Set für 299,99 Euro. Ein besonderes Highlight dieser Reihe ist die Integration von mehreren zum ersten Mal erhältlichen Konzeptfiguren, die auf historischen Entwürfen basieren.

Ralph McQuarrie Entwürfe als Basis

Die Designgrundlage für einige der Minifiguren in dieser Sammlung bilden frühe Zeichnungen des legendären Illustrators Ralph McQuarrie. McQuarrie lieferte die ursprünglichen visuellen Konzepte für die ersten Kinofilme, die bis heute als Kultwerke gelten. George Lucas beauftragte den Künstler bereits 1975, spezifische Entwürfe für die Roboter R2-D2 und C-3PO sowie für die Stormtrooper und Darth Vader anzufertigen. Diese künstlerischen Vorlagen spielten eine entscheidende Rolle, um das Studio 20th Century Fox von der Machbarkeit der Filmproduktion zu überzeugen. Obwohl viele dieser frühen Ideen im fertigen Film deutlich modifiziert wurden, kehren sie nun als offizielle Lego-Modelle zurück, was eine einzigartige Gelegenheit für Sammler bietet.

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A New Hope Movie Poster Details

Das Flaggschiff der Kollektion ist das Set mit der Bezeichnung A New Hope Movie Poster, das aus beeindruckenden 3209 Einzelteilen besteht und einen Preis von 299,99 Euro hat. Dieses dreidimensionale Wandbild misst 59 Zentimeter in der Höhe und 40 Zentimeter in der Breite. Als visuelle Vorlage dient ein bekanntes Filmplakat, das Figuren wie Luke Skywalker mit seinem Lichtschwert, Prinzessin Leia, R2-D2, C-3PO sowie den Helm von Darth Vader zeigt. Ein besonderes Feature dieses Modells ist eine austauschbare Kachel, die eine alternative Plakatfassung darstellt. Das Erscheinen dieses aufwendigen Sets ist für den 4. Januar 2027 terminiert.

Hintergrund der Konzeptfiguren

Viele der in den Filmen gezeigten Designs unterschieden sich stark von den ursprünglichen Skizzen. Beispielsweise trug Luke Skywalker in den frühen Entwürfen eine Atemmaske und Han Solo führte ein Lichtschwert. Diese alternativen Versionen finden nun ihren Weg in die Lego-Sets, wobei Luke Skywalker ein 981 Teile zählendes Modell mit 99,99 Euro kostet. Diese Figur ist 26 Zentimeter hoch und enthält eine Konzept-Variante von Prinzessin Leia. Auch der Rebel Y-Wing wird als Bausatz mit 676 Teilen für 79,99 Euro angeboten. Dieses Modell beinhaltet die Figuren Mon Mothma, Dutch Vander, R2-BHD und eine Konzept-Version von Luke Skywalker, was die historischen Unterschiede zwischen Entwurf und Endprodukt widerspiegelt.

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Preise und weitere Modelle

Neben den großen Modellen bietet Lego eine Auswahl an kleineren, aber detailreichen Sets an. Das Darth-Vader-Wandbild umfasst 628 Teile und kostet 69,99 Euro. Es kann wahlweise den Helm oder das Lichtschwert samt der berühmten Phrase Ich bin dein Vater zeigen. Die Sets Stormtrooper-Helm und Bespin-Duell sind ebenfalls für je 79,99 Euro erhältlich. Das Bespin-Set enthält 718 Teile, eine Konzeptfigur von Darth Vader und die Variante der Szene mit der Aussage Nein, ich bin dein Vater. Für 39,99 Euro gibt es das Mustafar-Duell mit 372 Teilen, das Anakin, Obi-Wan, eine drehbare Lava-Plattform und Han Solo mit Lichtschwert beinhaltet.

Legacy und künstlerischer Einfluss

Die Bedeutung von Ralph McQuarries Arbeit geht weit über Star Wars hinaus. Der Künstler arbeitete später auch an anderen Blockbuster-Produktionen wie E.T. und Unheimliche Begegnung der dritten Art. Für die visuellen Effekte des Films Cocoon erhielt er sogar einen Oscar. Diese breite künstlerische Erfahrung hat seine Designs für Star Wars maßgeblich geprägt und ihnen eine Ästhetik verliehen, die bis heute nachwirkt. Die Zusammenarbeit zwischen Lucas und McQuarrie gilt als ein Meilenstein in der Filmgeschichte, der nicht nur die Produktion des Films unterstützte, sondern auch die visuelle Identität der gesamten Franchise definierte.

Verfügbarkeit und Sammlerfokus

Alle sieben neuen Lego-Star-Wars-Sets sind speziell für den internationalen Markt konzipiert und richten sich an Hardcore-Fans sowie gelegentliche Sammler. Die Preisgestaltung variiert je nach Komplexität und Stückzahl der enthaltenen Bausteine. Die Integration von Konzeptfiguren bietet eine neue Dimension für das Sammeln, da diese Designs zuvor nicht als offizielle Minifiguren erhältlich waren. Die Veröffentlichung im Januar 2027 markiert einen klaren Meilenstein im Jubiläumsjahr, um das 50-jährige Bestehen der saga zu ehren. Interessierte Käufer können die Sets ab dem angegebenen Datum in Fachgeschäften und online erwerben, wobei die Nachfrage aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit bestimmter Figuren hoch sein wird.