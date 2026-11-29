Das neue Lego-Set eines Angriffskreuzers aus Star Wars bietet Fans ein detailreiches Modell der Episode 3, das sich dank kompakter Abmessungen von 15 x 31 x 16 cm gut für Regale eignet. Es enthält einen Ständer, ein Namensschild und ein verstecktes Easter Egg mit Miniaturen von Anakins und Obi-Wans Jägern im Hangar.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Für Lego-Sammler ikonischer Star-Wars-Raumschiffe, die auch nicht zu viel Platz einnehmen Fans der Star-Wars-Prequels, die ein ikonisches Schiff aus Episode 3 auf ihren Schreibtisch stellen wollen. Der Sternzerstörer ist dadurch 15 cm hoch, 31 cm lang und 16 cm breit. Er ist Teil einer breiteren Kollektion, in der berühmte Raumschiffe aus dem Star-Wars-Universum als mittelgroße Modelle dargestellt werden.

Advertisement

Im Lieferumfang sind ein auch baubarer Ständer und ein Namensschild enthalten, mit denen ihr den fertigen Angriffskreuzer im Regal oder im Wohnzimmer stilvoll präsentieren könnt, ohne, dass er zu viel Platz einnimmt.bekannt. Auch Fans der Clone-Wars-Serie werden den Sternenzerstörer mit seinen markanten zwei Brücken und den roten Markierungen sofort wiedererkennen. Im Inneren des Sets steckt sogar ein Easter Egg. Ihr könnt den Hangar freilegen und dort Anakins und Obi-Wans Sternenjäger als Lego-Steine entdecken.