Zum Black Friday senken Händler die Preise bei LEGO Star Wars. Entdecken Sie Angebote für den Sternzerstörer, C-3PO und den Todesstern mit exklusiven Details.

Der Black Friday bietet Sammlern und Fans eine seltene Gelegenheit, die Preise für zahlreiche LEGO-Star-Wars-Sets deutlich zu senken. Während die meisten Händler ihre Angebote rund um das galaktische Universum herunterstufen, heben sich bestimmte Modelle durch ihren besonderen Spielwert und ihre Detailgenauigkeit von reinen Rabattaktionen ab. Der Kaufberater der BILD-Zeitung hat die aktuellen Angebote analysiert und jene Sets identifiziert, die nicht nur einen finanziellen Vorteil, sondern auch langfristigen Sammelnutzen bieten. Von großen Raumschiffen bis hin zu detaillierten Droiden-Figuren reicht die Spannbreite der verfügbaren Modelle. Besonders der Imperiale Sternzerstörer und der gigantishe Todesstern stehen im Fokus der Aufmerksamkeit.

Imperialer Sternzerstörer als ikonisches Kriegsschiff

Der Imperiale Sternzerstörer mit der Modellnummer 75394 überzeugt durch eine massige Bauweise und eine detaillierte Innenausstattung, die weit über das typische Spielzeug hinausgeht. Das Set besteht aus 1555 Teilen und erfordert beim Aufbau ein gewisses Maß an Geduld, was es zu einem lohnenswerten Projekt für erfahrenere Bausatz-Enthusiasten macht. Im Gegensatz zu vielen reinen Dekorationsteilen ist dieses Schiff ausdrücklich als Spielfigur konzipiert. Der ausklappbare Tragegriff ermöglicht es, den Kreuzer tatsächlich durch das Zimmer zu manövrieren, was den intergalaktischen Kampfgeist lebendig werden lässt. Die markante Keilform ist bereits von Weitem als Ikone der Star-Saga wiedererkennbar.

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An Bord finden Platz unter anderem Darth Vader, Commander Praji und Cal Kestis als besondere Jubiläumsfigur. Insgesamt sieben Figuren ziehen in das Schiff ein, wobei die Anordnung so gestaltet ist, dass die Charaktere bequem an ihre Arbeitsplätze gelangen können. Das Dach und die Seiten lassen sich öffnen, um Zugang zum Pausenraum, zur Brücke und zum Kommandoraum zu gewähren. Für defensive Maßnahmen stehen zwei Shooter bereit, die im Ernstfall gegen Rebellenkontakte eingesetzt werden können. Der Aufbau wirkt stabil und hochwertig, wodurch das Modell auch ohne zusätzliche Beleuchtung schon eine bedrohliche Präsenz ausstrahlt. Fans können das Erlebnis noch vertiefen, indem sie das separat erhältliche Lichtset von LocoLee hinzufügen. Dieses ist speziell für das Set 75394 konzipiert und setzt ausgewählte Bereiche des Raumschiffs in Szene. Bei gedämpftem Raumlicht verwandelt sich der graue Koloss so in einen auffälligen Hingucker mit Todesstern-Atmosphäre.

Droiden-Kollektionen mit hohem Sammlerwert

Neben den großen Schiffen gewinnen auch detaillierte Droiden-Figuren an Bedeutung, da sie oft über einzigartige interaktive Elemente verfügen. C-3PO wird von LEGO detailreich umgesetzt und beherrscht mehr als sechs Millionen Kommunikationsformen. Die Figur lässt sich beweglich gestalten, sodass Kopf und Arme verstellt werden können. Dies ermöglicht es, nicht nur die typische Habachtstellung einzunehmen, sondern auch vertraute Posen aus den Filmen nachzustellen. Ein kleiner C-3PO-Minifigur, eine Infotafel und ein Jubiläumsstein zum 25-jährigen Bestehen von LEGO Star Wars runden das Set ab und erhöhen den Sammlerwert. Ein besonderer Highlight ist die Möglichkeit, einen Arm so auszurichten, dass C-3PO seinem alten Freund R2-D2, der separat erhältlich ist, über den Kopf tätschelt. Diese Geste unterstreicht die galaktische Freundschaft und macht das Modell zu einem dekorativen Highlight.

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Auch K-2SO findet Berücksichtigung als stattliche Figur aus Star Wars: Andor. Der ehemalige imperiale Sicherheitsroboter ist groß, schwarz und wirkt direkt, was ihn zum genauen Gegenteil einesunauffälligen Droiden macht. LEGO hat die schlaksigen Proportionen treffend eingefangen. Kopf und Arme sind beweglich, sodass der sarkastische Rebell nicht in einer statischen Pose verharren muss. Zur Präsentation steht ein eigener Ständer bereit, ergänzt durch eine Infotafel und eine kleinere Droidenfigur. Der klassische Spielwert ist begrenzt, doch als markanter Blickfang auf dem Regal erfüllt K-2SO seinen Zweck hervorragend. Besonders Fans der Serie Andor schätzen diesen charakterstarken Droiden als Ergänzung ihrer Sammlung.

Technisch anspruchsvoll ist hingegen der Smart Brick, der auf Figuren, Tags und andere Spielelemente mit Licht und Sound reagiert. Bekannte Effekte wie Laserfeuer und der Imperiale Marsch werden realistisch simuliert. Treffen zwei Smart Bricks aufeinander, können Raumschiffe gegeneinander kämpfen und Treffer mit passenden Geräuschen quittieren. Der Aufbau war im Praxis-Test einfach und das Modell wirkt wertig. Ein Smartphone ist zum Spielen nicht zwingend erforderlich, die App dient vor allem Updates und Einstellungen. Die eher bunte, offene Bauweise spricht eher Kinder an, die dadurch neuen Spielwitz entwickeln, während erwachsene Sammler dies möglicherweise weniger anspricht.

Der Todesstern als gigantisches Diorama

Das bislang größte LEGO Star Wars Set ist der Todesstern, der sich kaum noch als einfaches Set bezeichnet lassen kann. Mit insgesamt 9023 Teilen bringt er berühmte Schauplätze der klassischen Filmtrilogie in einem einzigen gigantischen Diorama zusammen. Müllpresse, Leias Gefängniszelle, Thronsaal und Superlaser liegen nur wenige Handgriffe voneinander entfernt. Die eigentliche Stärke des Modells liegt in der schieren Menge an wiedererkennbaren Szenen, die den Aufbau zu einem epischen Erlebnis machen. Das fertige Modell misst satte 70 Zentimeter in der Höhe und 79 Zentimeter in der Breite, was es zu einer echten Raumattraktion macht.

Interaktive Elemente wie ein einziehbarer Brückenturm, ein funktionierender Aufzug, die Traktorstrahlsteuerung und ein imperiales Shuttle sind integriert. Luke und Leia können sich an der Brücke in Sicherheit schwingen, während Darth Vader und Obi-Wan Kenobi im Thronsaal auf Imperator Palpatine treffen. Das Set beinhaltet 38 verschiedene Charaktere, darunter diverse Versionen von Luke Skywalker und Han Solo sowie Leia, Chewbacca und Darth Vader. Diese immense Detailfülle macht den Todesstern zu einem einzigartigen Sammlerstück, das weit über den Wert eines reinen Rabattangebots hinausgeht. Für Sammler, die das ultimative Flaggschiff ihrer Sammlung suchen, stellt dieser Bausatz den Höhepunkt der aktuellen LEGO-Star-Wars-Linie dar.