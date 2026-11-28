Lego präsentiert mit dem Set 75457 den Supersternzerstörer Executor. Das UCS-Modell aus 6.130 Teilen kostet 749,99 Euro und ist das längste Lego-Set der Geschichte. Es erscheint am 4. Oktober für Sammler.

Lego erweitert seine beliebte Star-Wars-Kollektion mit einem monumentalen neuen Modell. Das Unternehmen präsentiert den Supersternzerstörer Executor als Set 75457. Dieser Eintrag gehört zur prestigeträchtigen Ultimate Collector Series. Die Veröffentlichung ist für den 4. Oktober festgelegt. Der Verkaufspreis liegt bei 749,99 Euro. Das Angebot richtet sich explizit an erwachsene Sammler. Sie suchen nach einem gewaltigen Ausstellungsstück. Die Investition erfordert viel Platz.

Technische Daten und einzigartige Bauweise

Das Modell besteht aus insgesamt 6.130 Einzelteilen. Die Dimensionen erreichen beeindruckende Maße. Die Länge beträgt 136 Zentimeter. Die Breite misst 50 Zentimeter. Die Höhe beläuft sich auf 20 Zentimeter. Diese Abmessungen machen das Bausteinschiff zum längsten Lego-Modell aller Zeiten. Die Größe ist so ekstrem, dass das Design nicht auf die Vorderseite der Verpackung passt. Die Abbildung auf der Verpackung zeigt das Schiff diagonal in der Ecke. Dies verdeutlicht die praktische Herausforderung der Präsentation.

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Die Optik ist aus der Vogelperspektive besonders beeindruckend. Kleine blaue Lichter simulieren die Antriebe. Sie machen deutlich, wie groß das Schiff im Star-Wars-Universum wirkt. Das Modell ist sehr lang, aber relativ flach. Diese Proportionen entsprechen dem Original aus dem Film Das Imperium schlägt zurück. Die Unterseite des Schiffes ist vollständig mit grauen Steinen verkleidet. Viele kleine Antriebe sorgen für den nötigen Schub. Die äußere Hülle wirkt wie ein großes graues Dreieck.

Inhaltliche Highlights und Minifiguren

Im Inneren verbirgt sich eine bunte Struktur. Verschiedene Farben helfen beim Aufbau. Hoffentlich ist von außen nichts mehr von den bunten Steinen zu sehen. Als Extra-Modell ist die Brücke der Executor enthalten. Sie dient als separates Sammlerstück. Im Set sind auch alle sechs Kopfgoldjäger vertreten. Die Liste umfasst Boba Fett. Dengar ist ebenfalls dabei. Bossk fehlt nicht. IG-88 ist vorhanden. 4-LOM ist enthalten. Zuckuss ist ebenfalls im Set.

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Darth Vader darf als Hauptfigur nicht fehlen. Auffällig abwesend ist Admiral Piett. Er sollte das Schiff eigentlich befehligen. Fünf der sechs Kopfgeldjäger fallen auf den Trick von Han Solo herein. Solo befestigt sein Schiff direkt an einem Sternenzerstörer. Dieser Vergleich macht die Größe der Executor deutlich. Der Millennium Falken ist im Set ebenfalls enthalten. Man muss genau hinschauen, um ihn zu entdecken. Das Detail ist ein Easter Egg für Fans.

Praktische Auswirkungen für Sammler

Der Supersternzerstörer ist von außen ein großes graues Dreieck. Im Inneren sind allerdings allerhand Farben vertreten, die den Aufbau etwas einfacher gestalten sollen. Hoffentlich ist von außen nichts mehr von den bunten Steinen zu sehen. Viele Fans werden ordentlich Platz schaffen müssen. Sie benötigen eventuell neue Möbel, bevor sie die Executor präsentieren können. Nur die wenigsten Fans dürften eine kleine Mauer in der Wohnung haben. Dort könnte das Superschiff Platz finden. Die Ausstellung erfordert erhebliche Vorbereitungen.

Mit dem irren Preis von 749,99 Euro ist die Executor aber wohl sowieso nur für besonders versessene Sammler interessant. Das Modell ist nichts für Kinder. Die Zielgruppe sind erwachsene Fans mit Budget. Sie wollen ein monumentales Flaggschiff besitzen. Darth Vaders persönliches Schiff wird nun aus Klemmbausteinen real. Die Umsetzung ist technisch und optisch anspruchsvoll. Die Fans freuen sich auf den 4. Oktober. Dann wird das Imperiale Erbe greifbar.