Lego Star Wars Executor 75457: 750 Euro für das längste Modell

Lego erweitert die Star Wars Kollektion mit dem Supersternzerstörer Executor. Das UCS-Set 75457 kostet 749,99 Euro und ist das längste Modell der Geschichte.

Lego hat am 4. Oktober 2023 ein neues Monument der Modellbaulandschaft präsentiert. Der Supersternzerstörer Executor, das ikonische Flaggschiff von Darth Vader, erscheint jetzt als Bausatz mit der Nummer 75457. Das Set gehört zur prestigeträchtigen Ultimate Collector Series und richtet sich exklusiv an erwachsene Sammler und Fans der Star-Wars-Saga. Für den Erwerb dieses massiven Baukastens müssen Interessierte eine Investition in Höhe von 749,99 Euro einplanen.

Das längste Lego-Modell der Welt

Der Supersternzerstörer Executor besteht aus einer enormen Menge von insgesamt 6.130 Einzelteilen. Mit einer Länge von 136 Zentimetern, einer Breite von 50 Zentimetern und einer Höhe von 20 Zentimetern überragt dieses Bauwerk alle vorherigen Kreationen des Herstellers. Es handelt sich damit um das längste Lego-Modell aller Zeiten. Die Dimensionen sind so immens, dass das fertige Schiff nicht mehr auf die Vorderseite der Verpackungsbox passt. Aus diesem Grund musste Lego das Modell auf der Ecke des Kartons drucken, um die Gesamtkonstruktion grafisch darzustellen. Diese Maße machen deutlich, dass es sich nicht um ein Spielzeug für Kinder, sondern um ein ernstzunehmendes Ausstellungsstück handelt.

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Filmtreue Details und technische Ausführung

Bei der Nachbildung des imperialen Kriegsschiffs aus dem Film Das Imperium schlägt zurück hat Lego großen Wert auf visuelle Authentizität gelegt. Von der Vogelperspektive aus betrachtet, wirkt die Executor besonders beeindruckend. Kleine blaue Lichter auf der Oberfläche unterstreichen die gewaltige Größe des Schiffes innerhalb des Star-Wars-Universums. Obwohl das Schiff sehr lang ist, wirkt es in der Höhe relativ flach. Diese Eigenschaft spiegelt genau die visuelle Darstellung aus dem Originalfilm wider, in dem Darth Vader sein Flaggschiff kommandiert. Die Unterseite des Modells wurde vollständig mit Lego-Steinen verkleidet, um auch von unten eine geschlossene Form zu gewährleisten. Zahlreiche Antriebe sorgen für den nötigen visuellen Schub und tragen zur Detailgenauigkeit bei.

Minifiguren und versteckte Easter Eggs

Neben dem riesigen Schiff bietet das Set auch eine Auswahl an Minifiguren und kleinen Extra-Modellen. Als Highlight ist die Brücke der Executor enthalten, die von den sechs Kopfgeldjägern besetzt ist. Zu den Figuren gehören Boba Fett, Dengar, Bossk, IG-88, 4-LOM und Zuckuss. Auch Darth Vader selbst fehlt nicht in der Ausstattung des Sets. Auffällig abwesend ist hingegen Admiral Piett, der im Film das Schiff befehligt haben sollte. Ein besonderes Detail für Kenner ist die versteckte Anwesenheit des Millennium Falken. Dieses kleinere Schiff ist so positioniert, dass es den Trick von Han Solo nachahmt, der sein Raumschiff direkt an einem der vergleichsweise winzigen Sternenzerstörer befestigt. Wer genau hinsieht, kann den Falken im Set der Lego-Gruppe entdecken.

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Interne Farben und Sammler-Aspekte

Aus der Ferne präsentiert sich der Supersternzerstörer als großes graues Dreieck. Im Inneren des Modells sind jedoch allerhand andere Farben vertreten. Diese Farbwahl dient dazu, den Aufbau des komplexen Modells etwas zu vereinfachen und strukturelle Elemente hervorzuheben. Es ist zu hoffen, dass von außen nichts mehr von den bunten Steinen im Inneren zu sehen ist, um die graue Tarnung nicht zu stören. Die äußere Form bleibt konsistent mit dem imposanten Erscheinungsbild des imperialen Kriegsschiffs. Das Design priorisiert die silhouettenhafte Wirkung aus der Distanz, während innen technische Logik herrscht.

Praktische Herausforderungen für Besitzer

Der Kauf des Sets bringt sowohl räumliche als auch finanzielle Hürden mit sich. Der Supersternzerstörer thront in der offiziellen Präsentation auf einem speziellen Schrank. Viele Fans werden daher ordentlich Platz schaffen oder sogar neue Möbel kaufen müssen, bevor sie die Executor ausstellen können. Nur sehr wenige Sammler dürften im eigenen Zuhause eine kleine Mauer oder ein breites Regal besitzen, das die Länge von über einem Meter ohne weiteres aufnehmen kann. Mit dem Preis von 749,99 Euro ist dieses Exemplar wohl nur für besonders versessene Sammler von Interesse, die über die nötigen Ressourcen und das Budget verfügen.