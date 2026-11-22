LEGO hat das ultimative Star Wars UCS-Modell des Supersternzerstörers Executor veröffentlicht. Das 6130-teilige Set kostet 749,99 Euro und ist das längste Modell der Marke.

LEGO hat die Kollektion der Star Wars-Spielzeuge mit einem markanten Neuzugang erweitert. Am 4. Oktober ist das hochkarätige Modell des Supersternzerstörer s Executor auf den Markt gekommen. Der Supersternzerstörer diente als Darth Vader s persönliches Flaggschiff in der Saga und ist nun als detailliertes Klemmbaustein-Set für Erwachsene verfügbar. Der Hersteller listet den Verkaufspreis für dieses Sammlerstück mit 749,99 Euro.

Technische Details des Lego UCS Modells

Das neue Set trägt die Artikelnummer 75457 und besteht aus insgesamt 6.130 einzelnen Teilen. Mit einer Länge von 136 cm, einer Breite von 50 cm und einer Höhe von 20 cm handelt es sich um das längste Lego-Modell aller Zeiten. Aufgrund dieser enormen Ausmaße passt das Modell nicht auf die Vorderseite der Verpackung, weshalb die Darstellung über die Ecke gedruckt werden musste. Die Abkürzung UCS steht für Ultimate Collector Series und signalisiert, dass es sich um eine hochwertige Ausführung handelt, die nicht für Kinder gedacht ist.

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Die Konstruktion des Lego-Modells ist auf eine realistische Nachbildung des Schiffes aus dem Film Das Imperium schlägt zurück ausgerichtet. Die Executor ist zwar sehr lang, aber relativ flach, was dem ursprünglichen Design des imperialen Schiffes entspricht. Ein besonderes Highlight stellen die zahlreichen Antriebe dar, die am Heck für den nötigen Schub sorgen. Auch die Unterseite des Modells ist vollständig mit Lego-Steinen verkleidet, um das Erscheinungsbild zu vervollständigen.

Figuralität und versteckte Details

Als besonderes Extra-Modell ist die Brücke der Executor im Lieferumfang enthalten. Das Set beinhaltet Minifiguren von sechs Kopfgeldjägern, die im Film eine zentrale Rolle spielen. Dazu gehören Boba Fett, Dengar, Bossk, IG-88, 4-LOM und Zuckuss. Auch Darth Vader selbst ist als Figur enthalten. Auffällig abwesend ist jedoch Admiral Piett, der das Schiff eigentlich befehligen sollte.

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Zusätzlich zum Hauptmodell finden sich versteckte Details, die Fans bekannter Szenen zu schätzen wissen. Fünf der sechs Kopfgeldjäger fallen auf den Trick von Han Solo herein, der sein Schiff direkt an einem Sternenzerstörer befestigt. Auch im Lego-Set ist der Millennium Falcon als kleines Detail zu entdecken, wenn man genau hinsieht. Die Farbgebung der Bauteile ist außen größtenteils grau gehalten, im Inneren finden sich jedoch bunte Steine, die den Aufbau vereinfachen sollen.

Preis, Verfügbarkeit und Sammlerwert

Der Preis von 749,99 Euro ist für ein einzelnes Spielzeug sehr hoch, richtet sich aber an versierte Sammler und Adult Fans of LEGO. Viele Besitzer werden möglicherweise neuen Wohnraum schaffen oder sogar neue Möbel kaufen müssen, um das gigantische Modell sicher auszustellen. Nur sehr wenige Fans dürften eine kleine Mauer in der Wohnung haben, auf der das Superschiff dauerhaft Platz findet.

Trotz des hohen Preises bleibt das Modell ein gefragtes Sammlerstück. Die Kombination aus ikonischem Design, großer Stückzahl und dem Status als längstes Lego-Modell der Geschichte macht den Supersternzerstörer zu einem einzigartigen Objekt für die Star Wars-Community. Wer das Modell nicht erwirbt, kann es zumindest in der offiziellen Bilderstrecke des Herstellers bewundern.