Lego bringt den 136 cm langen Supersternzerstörer Executor für 749,99 Euro. Das UCS-Set mit 6130 Teilen ist das längste Modell der Geschichte und richtet sich an Sammler.

Die Lego Group hat am 4. Oktober ein neues Rekordmodell aus ihrer berühmten " Star Wars"-Kollektion vorgestellt. Der Supersternzerstörer Executor, bekannt als Darth Vaders persönliches Flaggschiff, ist seit diesem Datum im Handel erhältlich. Das Modell mit der Set-Nummer 75457 richtet sich explizit an erwachsene Fans, die auf der Suche nach einem imposanten Ausstellungsstück sind. Der Preis für dieses enorme Bauprojekt liegt bei 749,99 Euro, was es zu einer exklusiven Investition für ambitionierte Sammler macht.

Technische Daten und Rekordmaße

Der Supersternzerstörer besteht aus insgesamt 6.130 einzelnen Teilen. Die Abmessungen des fertig gebauten Modells betragen 136 cm in der Länge, 50 cm in der Breite und 20 cm in der Höhe. Mit einer Länge von 136 cm ist das Lego-Modell das längste Lego-Set, das jemals produziert wurde. Aufgrund dieser enormen Ausmaße passt das Modell nicht mehr auf die Vorderseite der Verpackung. Daher druckt Lego die Abbildung des Schiffes über die Ecke der Schachtel.

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Detailtreue und interne Struktur

Die Darstellung der Executor aus der Vogelperspektive ist besonders beeindruckend. Kleine blaue Lichter auf der Oberfläche verdeutlichen die enorme Größe des Schiffes im Vergleich zu anderen Einheiten im "Star Wars"-Universum. Obwohl das Modell sehr lang ist, wirkt es in der Höhe mit 20 cm eher flach. Dies entspricht exakt dem Erscheinungsbild des Flaggschiffs aus dem Film "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück". Besonders hervorgehoben werden die zahlreichen Antriebe, die für den nötigen Schub sorgen und an der Unterseite des Schiffes verkleidet sind.

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Exklusive Minifiguren und Figuren

Ein besonderes Highlight des Sets ist die mitgelieferte Miniatur-Bridge der Executor. Diese wird von sechs Kopfgeldjägern verteidigt, die ebenfalls im Set enthalten sind. Zu den Minifiguren gehören Boba Fett, Dengar, Bossk, IG-88, 4-LOM und Zuckuss. Auch Darth Vader ist als Figur vertreten. Auffällig abwesend ist jedoch Admiral Piett, der das Schiff eigentlich befehligen sollte. Ein verstecktes Detail für Kenner ist der Millennium Falke, der direkt an der Seite des Sternenzerstörers befestigt ist. Dies nimmt Bezug auf eine Szene, in der Han Solo seinen Schiff an der winzigen Hülle des Imperium-Schiffs andockt.

Sammlerwert und Platzbedarf

Äußerlich präsentiert sich der Supersternzerstörer als großes graues Dreieck. Im Inneren kommen jedoch verschiedene Farben zum Einsatz, um den Bauvorgang zu erleichtern. Die Hersteller hoffen, dass von außen nichts von diesen bunten Steinen zu sehen sein wird. Viele Fans werden erheblichen Platz schaffen oder sogar neue Möbel kaufen müssen, bevor sie die Executor präsentieren können. Da die wenigsten Menschen eine kleine Mauer in der Wohnung haben, die dieses Superschiff trägt, ist der hohe Preis von 749,99 Euro nur für besonders versierte Sammler interessant.