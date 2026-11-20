Amazon reduziert den Preis für das LEGO Star Wars R2-D2 Set (75379) drastisch auf 64,99 Euro. Fans sichern sich den ikonischen Droiden mit 1.050 Teilen und mechanischen Details zu einem attraktiven Rabatt.

Amazon senkt den Verkaufspreis für das LEGO Star Wars R2-D2 Set mit der Artikelnummer 75379 deutlich. Interessenten erwerben das ikonische Modell nun für 64, 99 Euro. Damit wird ein Rabatt von 35 Prozent auf den legendären Astromech-Droiden gewährt.

Rabatt auf LEGO R2-D2 Modell 75379

Der dänische Spielzeughersteller LEGO bietet hier ein Set an, das aus exakt 1.050 Teilen besteht. Das fertige Modell erreicht eine Höhe von rund 24 Zentimetern. Es dient als dekorativer Blickfang auf Schreibtischen oder Regalen und füllt optische Lücken in der Wohnraumgestaltung effektiv aus.

Also read Perfekt für Weihnachten: Lego-Fans reißen Amazon dieses Star-Wars-Set nur so aus den Händen

Die Preisreduzierung hebt das Modell als preiswerten Gegenwert für knapp 60 Euro hervor. Selbst für erfahrene Sammler bietet dieser Preispunkt ein attraktives Angebot, da das Set durch seine Detailtreue und die bekannte Marke einen stabilen Wert repräsentiert. Der aktuelle Preis von 64,99 Euro liegt signifikant unter dem üblichen Listenpreis.

Details zur R2-D2 Minifigur und Ausstattung

Zusätzlich zum großen Bausatz enthält die Verpackung eine klassische R2-D2-Figur im Miniformat. Diese Miniaturfigur wird zusammen mit einer schicken Infoplakette ausgeliefert. Die Plakette trägt zur Sammlung bei und dokumentiert die Details des abgebildeten Charakters aus der Filmreihe.

Advertisement

Aktuelle Bewertungen und Statistiken

Die Lieferung ist besonders im Kontext des 25-jährigen Jubiläums der LEGO Star Wars Linie interessant. Das Jubiläum wird durch die Exklusivität der enthaltenen Elemente unterstrichen. Fans erhalten mit diesem Angebot eine repräsentative Figur, die den kulturellen Status des Droiden widerspiegelt.

Technische Funktionen und interaktive Elemente

Das Set wartet mit spezifischen mechanischen Finessen auf, die das Modell lebendig wirken lassen. Der markante Kopf des R2-D2 lässt sich vollständig um 360 Grad drehen. Dies ermöglicht eine flexible Ausrichtung und detaillierte Darstellung verschiedener Posen.

Ein ausfahrbares drittes Bein sorgt zuverlässig für die typische Fortbewegungsposition des Droiden. Das Bein unterstützt die Stabilisierung des Modells auf ebenen Flächen. Es imitiert die charakteristische Haltung, die aus den Filmen bekannt ist.

Advertisement

Zusätzlich können Nutzer ein passendes Periskop sowie verschiedene kleine Werkzeuge anstecken. Diese Accessoire-Erweiterungen dienen dazu, Filmszenen aus der Star Wars Saga nachzustellen. Sie erhöhen den spielerischen und dekorativen Wert des Bausatzes erheblich.

Bauanleitung und digitale Unterstützungsmöglichkeiten

Für die Zusammenstellung liegt eine gedruckte Anleitung bei, die Schritt für Schritt durch den Bau führt. Der Aufbau ist somit auch ohne digitale Hilfsmittel gut zu bewältigen. Die Struktur der Anleitung ist so gestaltet, dass sie den Fortschritt klar visualisiert.

Alternativ steht die interaktive App zur Verfügung. Sie kann auf einem Smartphone oder Tablet genutzt werden. Die App unterstützt die Benutzer beim Bau des Modells und bietet zusätzliche Funktionen für ein verbessertes Erlebnis. Diese Flexibilität erlaubt es Sammlern, den Bauprozess nach eigenen Präferenzen zu gestalten.