Amazon reduziert den Preis für das LEGO Star Wars R2-D2 Modell (75379) deutlich. Fans sichern sich den ikonischen Droiden mit 42 Prozent Rabatt zum Sonderpreis von nur 57,99 Euro.

Amazon reduziert aktuell den Verkaufspreis für das LEGO Star Wars R2-D2 Set mit der Artikelnummer 75379 signifikant. Interessenten können das begehrte Modell nun zu einem attraktiven Sonderpreis von 57,99 Euro erwerben. Dies entspricht einem Rabatt von 42 Prozent auf den regulären UVP. Damit bietet der Online-Händler einen der wenigen zeitnahen Einstiege in diese ikonische Sammlerpiece.

Preisnachlass für R2-D2 Set 75379

Der deutsche E-Commerce-Riese Amazon hat den Listenpreis für das LEGO Star Wars Modell 75379 angepasst. Käufer sparen durch die aktuelle Aktion 42 Prozent der ursprünglichen Kosten. Der Endpreis liegt nun bei exakt 57,99 Euro. Diese Preisanpassung macht das Set deutlich zugänglicher für Fans und Sammler, die zuvor vor der Höhe der Kosten zurückschreckten. Der Download-Link oder die Anzeige der Aktion ist direkt über den Amazon-Shop abrufbar.

Also read Lego Star Wars Executor Supersternzerstörer: 750 Euro für 6130 Teile

Bauanleitung und interaktive App

Das dänische Spielzeugunternehmen LEGO liefert das Modell mit einer detaillierten gedruckten Bauanleitung aus. Diese führt Nutzer Schritt für Schritt durch den Zusammenbau der 1.050 Teile. Alternativ steht eine interaktive App zur Verfügung, die auf Smartphones oder Tablets installiert werden kann. Diese digitale Unterstützung visualisiert den Bauvorgang dynamisch und hilft bei komplexen Konstruktionsschritten. Beide Methoden gewährleisten eine korrekte Montage des Droiden.

Design und mechanische Funktionen

Der nachgebildete R2-D2 erreicht eine Höhe von 24 Zentimetern und besteht aus 1.050 einzelnen Bausteinen. Das Modell bietet zahlreiche mechanische Details, die den Charme des Originals aus den Star Wars Filmen einfangen. Der Kopf des Droiden lässt sich vollständig um 360 Grad drehen. Ein ausfahrbares drittes Bein sorgt für die typische standfeste Positionierung des Modells. Zusätzlich können verschiedene Werkzeuge und ein Periskop am Körper befestigt werden.

Advertisement

Sammlerwert und Jubiläumsausgabe

Die Veröffentlichung des Modells fällt in das 25-jährige Jubiläum der LEGO Star Wars Linie. Als besonderer Sammlerwert ist eine exklusive Darth Malak Minifigur im Karton enthalten. Diese Figur ist nur in dieser speziellen Set-Version erhältlich. Der Preis von 57,99 Euro wird als hoher Gegenwert für die enthaltenen Komponenten und die limitierte Minifigur angesehen. Das Set füllt Lücken an leeren Regalen oder Schreibtischen effektiv aus.

Verfügbarkeit und Kaufempfehlung

Das LEGO Star Wars R2-D2 Set 75379 ist derzeit über den Amazon-Shop erhältlich. Der reduzierte Preis von 57,99 Euro gilt als zeitlich begrenzte Aktion. Käufer sollten sich die Aktion尽早 sichern, da sich die Verfügbarkeit bei hoher Nachfrage schnell ändern kann. Die 42-prozentige Preissenkung stellt ein seltenes Angebot für dieses spezifische Modell dar. Der Kauf erfolgt direkt beim Händler Amazon unter Angabe der Artikelnummer 75379.