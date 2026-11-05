Lego Star Wars Supersternzerstörer Executor: Details, Preis und Verfügbarkeit

Lego stellt den 75457 Supersternzerstörer Executor vor. Das UCS-Set kostet 749,99 Euro und umfasst 6130 Teile. Erfahren Sie alles zur Größe und den enthaltenen Figuren.

Die Lego Group erweitert ihre berühmte Star Wars-Kollektion am 4. Oktober um das imposante Modell der Lego Supersternzerstörer Executor. Dieses neue Bauset richtet sich speziell an erwachsene Sammler und Fans, die ein außergewöhnliches Ausstellungsstück für ihre Wohnräume suchen. Mit dem Set-Modellnummer 75457 positioniert sich Lego hier im oberen Segment der Luxus-Spielwaren, da der Verkaufswert mit 749,99 Euro deutlich über dem Durchschnitt von Standard-Bausteinen liegt. Für die Fans bedeutet diese Veröffentlichung die Möglichkeit, ein ikonisches Schiff aus der Galaxis weit, weit weg in physischer Form zu besitzen.

Technische Daten und Maße des UCS-Modells

Der Supersternzerstörer Executor besteht aus insgesamt 6.130 einzelnen Lego-Teilen, was ihn zu einem der größten Einzelbauprojekte der Marke macht. Mit einer Länge von 136 cm, einer Breite von 50 cm und einer Höhe von 20 cm ist dieses spezifische Lego-Modell das längste Lego-Modell aller Zeiten. Diese außergewöhnlichen Dimensionen haben dazu geführt, dass die fertige Konstruktion nicht mehr auf die Vorderseite der ursprünglichen Verpackungsbox passt. Als Folge dessen muss die Abbildung des Schiffs auf der Kartonage über die Ecke gedruckt werden, um das gesamte Ausmaß darzustellen.

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Die Bezeichnung UCS steht für die Ultimate Collector Series, eine Produktlinie, die explizit für erwachsene Kenner entwickelt wurde und sich nicht an jüngere Spieler richtet. Dieexecutor wirkt aus der Vogelperspektive besonders beeindruckend, wobei kleine blaue Lichter den Eindruck vermitteln, wie gigantisch das Schiff im Star Wars-Universum tatsächlich erscheint. Trotz der Länge wirkt das Modell aus der Seitenansicht fast etwas flach, was jedoch der Realität des Originals entspricht, da Vaders Flaggschiff im Film Star Wars: Das Imperium schlägt zurück ebenfalls nicht extrem hoch, sondern sehr langgestreckt ist.

Aus optischer Sicht ist die Lego-Version ein großes graues Dreieck von außen. Im Inneren des Aufbaus kommen jedoch allerhand andere Farben zum Einsatz, um die komplexe Struktur zu vereinfachen und die Bauprozesse zu erleichtern. Fans hoffen natürlich, dass von außen nichts mehr von diesen bunten Steinen sichtbar ist, um die Authentizität des grauen Imperiums zu wahren. Besonders hervorzuheben sind die vielen Antriebe, die bei diesem monströsen Schiff für den nötigen Schub sorgen. Auch die Unterseite wurde vollständig mit Lego-Steinen verkleidet, sodass das Modell aus jeder Winkel betrachtbar ist.

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Inhalt des Sets und Figuren-Darstellung

Als kleines Extra-Modell ist die Brücke der Executor zusammen mit allen sechs Kopfgeldjägern in dem Set enthalten. Die Lego-Box beinhaltet Minifiguren der Charaktere Boba Fett, Dengar, Bossk, IG-88, 4-LOM und Zuckuss. Eine weitere zentrale Figur, die in jedem Szenario um das imperiale Flaggschiff nicht fehlen darf, ist Darth Vader. Auffällig abwesend ist dagegen Admiral Piett, der das Schiff im Kanon eigentlich befehligen sollte, was bei den genau hinschauenden Fans vielleicht Fragen aufwirft.

Von außen unsichtbar, aber von innen erkennbar, ist ein verstecktes Detail: Fünf der sechs Kopfgeldjäger fallen auf den Trick von Han Solo herein, der sein Schiff direkt an einem der im Vergleich winzigen Sternenzerstörer befestigt. Auch im Lego-Set könnt ihr den Millennium Falcon entdecken, wenn ihr genau hinschaut. Dieses easter egg erinnert an die bekannte Szene, in der die Crew des Falken sich unsichtbar an der Unterseite des Riesenschiffs anheftet. Die innere Farbgebung des Modells dient dazu, den Aufbau etwas einfacher zu gestalten, während die äußere Schicht die strenge Ästhetik des Imperiums bewahrt.

Preiskalkulation und Platzbedarf der Sammlung

Der Preis von 749,99 Euro für die Executor ist irrsinnig hoch und legt nahe, dass dieses Set nur für besonders versessene Sammler interessant ist. Viele Fans werden ordentlich Platz schaffen oder sogar neue Möbel kaufen müssen, bevor sie die Executor präsentieren können. Nur die wenigsten Fans dürften eine kleine Mauer in der Wohnung haben, auf der das Superschiff ohne Anpassung Platz findet. Die Dimensionen von 136 cm Länge erfordern entsprechende Einrichtungsgegenstände, die speziell auf diese Länge zugeschnitten sind.

Für diejenigen, die den Supersternzerstörer nie kaufen werden, bleibt die Möglichkeit, ihn in Bildstrecken oder digitalen Medien zu bewundern. Das Modell ist nicht für den täglichen Spielspaß gedacht, sondern dient als reines Dekorationsstück. Die Lego Group positioniert dieses Produkt klar als High-End-Artikel für die Nische der Sammler. Wer die Executor besitzt, präsentiert ein technisches Meisterwerk aus Kunststoff, das eine Legende der Popkultur in einem einzigen, massiven Block vereint.