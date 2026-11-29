Drei Schüler aus Köln haben aus Lego-Technik einen Roboter gebaut. Damit können Archäologen bald römische Kanäle scannen.

Drei Schüler aus Köln haben aus Lego-Technik einen Roboter gebaut. Damit können Archäologen bald römische Kanäle scannen. -Tunnel-Scan-Roboter, den die drei Kölner Schüler Ben, Julian und Giacomo entwickelt haben.

Die drei 15-Jährigen haben ihren Roboter mit in das Ubiermonument gebracht. Das ist das älteste Relikt aus der Römerzeit in3D-Testfahrt im Ubiermonument unter KölnDer Roboter soll autonom funktionieren. Deswegen ist das Programm so geschrieben, dass nicht die ganze Zeit ein Mensch dabei sein muss ", erklärt Ben. Ganze 7,50 Meter unter Straßenniveau liegt das Ubiermonument.

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An der Stelle war einmal die Südost-Ecke des römischen Kölns. Übrig geblieben davon sind die sechs Meter hohen Mauern und der sandige Boden. Und gerade der macht dem Roboter etwas zu schaffen. Denn er bewegt sich auf Ketten, die immer mal wieder stecken bleiben.