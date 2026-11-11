Lego bringt den legendären Supersternzerstörer der Star Wars-Reihe als UCS-Set auf den Markt. 6.130 Teile, 136cm Länge und 749,99 Euro machen es zu einem Highlight für Sammler.

Lego hat am 4. Oktober das neue UCS-Set " Executor" aus der Star‑Wars‑Kollektion veröffentlicht und damit ein noch größeres Panzer‑Raumschiff auf den Markt gebracht. Das Modell, das 6.130 Teile umfasst und 136 cm lang, 50 cm breit und 20 cm hoch ist, kostet 749,99 Euro und richtet sich ausschließlich an erwachsene Sammler.

Lego setzt neue Maßstäbe in der UCS‑Serie

Das neue Executive-Set ist mit 6.130 Teilen das umfangreichste Sets in der UCS-Reihe. Durch die enorme Länge muss es von den Seiten gedrückt werden, was die Modellgröße in die 1,36‑Meter‑Großdimensionen überführt. Trotz seiner Flachheit, die sich an der Grosse der Flügellänge abzeichnet, steht die Executor in der Creator‑Familie für das größte Lego-Modell aller Zeiten. Es dient den Fans als beeindruckendes Ausstellungsstück an der Wand oder im Regal. Die Modelldarstellung erstreckt sich von einem grauen, dreieckigen Äußeren bis hin zu einer detaillierten Innenausstattung. Das Set nutzt farbige Bausteine, um die innere Komplexität zu vereinfachen, während die äußere Oberfläche beige und lila gehalten ist, um den Look des originalen Planeten Executor zu imitieren.

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Insgesamt sind im Set sechs Kopfgeldjäger, wie Boba Fett, Dengar, Bossk, IG‑88, 4‑LOM und Zuckuss, enthalten. Die Brücke enthält die gesamte Crew, was das Set zu einer der umfangreichsten Raumschiff-Lego-Familien macht. Darth Vader selbst erscheint, vormmer aber die Abwesenheit von Admiral Piett, der in der Star‑Wars‑Filmen die Schiffe führen soll.

Meta: Inhalte und Funktionen auf einen Blick

Das UCS-Set Executor bietet mehr als nur ein gigantisches Lego-Objekt. Es enthält zahlreiche Antriebe, die die Schiffsfolgen simulieren und die rechtliche Ankleidung zur Nebensimmis. Die Unterseite des Modells ist mit Farben blockiert, um die Simulationsdetails deutlich hervorzuheben. Durch einen integrierten Mini‑Falken kann der Setbesitzer den Millennium-Feuerstrahl direkt führen.

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Der Set-Space bietet auch ein kleines Highlight als Mini‑Executor, wobei die Unterseite der Schiffmeldungen mit Farben mobb. Die Mauer an den Wänden der Wohnung muss hierfür Platz bieten oder der Modellschalter müsste erst gebaut werden. Eingeschränkt kann es nur bei einer Wohnung über dem Institut gebaut sein.

Einzigartiger Preis für Sammler

Mit 749,99 Euro hat Lego einen Preis im oberen Sammler‑Gürtel gesetzt. Das Set bietet ein sehr detailliertes Modell, das für gewöhnlichen Besucher kein Modell ist. Das enorme Minimum für die, die spezielle Gebäude meist ein Grund, dass Neues zu Hause zulernen, aber der NICHT voller Marketing-Strategie erfordert. Dennoch verkaufen sich die Modelle für Fans, die Wert auf Details und Kostümierungen legen.

Lego hat auch darauf hingewiesen, dass die Konfiguration die Falcon-Modelle zeigen kann, wenn ein Besucher genaueret heraus kann, dass es ein PC?" Das Set bietet dann zusätzliche Zugkraft und ermöglicht eine viel detailliertere Darstellung. Da nur in der Fernsehzeit des Kampfes mit dem Einfluss den Endruf zeigen können, erwartet die Fans. Das kleine Unterschlussmodell bleibt: Boba Fett die der und Xing. Egal, wie es gestaltet.