Lego und Pokémon: Glurak und Blitza im Smart-Brick-Duell getestet

Lego setzt Pokémon mit Smart Bricks inszeniert. Testbericht zu Bauzeit, Akkulaufzeit und Spielmechanik der neuen interaktiven Modelle im Detail.

Zum dreißigsten Geburtstag der Pokémon -Franchise stellt Lego seine neuesten Klemmbaustein-Modelle vor. Die beiden populären Taschenmonster Glurak und Blitza treten im Set mit der Nummer 72167 unter dem Namen Ultimativer Showdown gegeneinander an. Dieser Testbericht analysiert die technischen Möglichkeiten der integrierten Smart Brick s sowie die Qualität des Bauspiels für Kinder ab acht Jahren.

Der Bauspaß und die Aufteilung

Das Set ist strategisch in drei Hauptbereiche unterteilt, wobei die Komplexität variiert. Glurak umfasst vier separate Bauabschnitte, während Blitza aus zwei Abschnitten besteht. Zusätzlich kommt eine Trainingsstation hinzu. Obwohl das Design es erlaubt, dass bis zu drei Personen gleichzeitig bauen, beansprucht die Konstruktion von Glurak deutlich mehr Zeit als die anderen beiden Komponenten zusammen. Die Anleitungen sind in drei leicht verständliche Schritte unterteilt, die Stein für Stein durch das Modell führen.

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Im ersten Viertel der Bauzeit entsteht Glurak langsam, während daneben eine kleine Heilstation und ein Pokéball Form annehmen. Insgesamt vergingen knapp zweieinhalb Stunden, bis der letzte Klemmbaustein platziert war. Der fünfte Bauabschnitt widmet sich der Trainingsstation, gefolgt von der kompletten Montage von Blitza. Ein bemerkenswerter Vorteil für Sammler und Bastler ist der vollständige Verzicht auf Aufkleber. Alle Designs sind direkt auf die Bauteile gedruckt, was das Modell edler wirken lässt und das lästige Anbringen von Aufklebern eliminiert.

Technik und Interaktion

Zwei Smart Bricks sollen die Modelle zum Leben erwecken und die Interaktion revolutionieren. Diese intelligenten Steine erkennen dank integrierter Smart Tags, welchem Pokémon sie zugeordnet sind. Schon eine kurze Schüttelbewegung reicht aus, um die Sensoren zu aktivieren. Anschließend beginnen die Figuren zu sprechen, wobei die Tonausgabe jedoch oft abstrakt klingt und wenig mit den originalen Lauten der Serie übereinstimmt. Die visuellen Lichteffekte hingegen steigern das Spielerlebnis erheblich und machen die Modelle auch im Dunkeln interessant.

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Die Trainingsstation fungiert als zentraler Hub für verschiedene Aktivitäten. Sobald ein Pokémon an die Station gehalten wird, beginnt passende Musik zu spielen. Die Kinder sollen die Figuren durch die Luft werfen und Schnappen. Der Smart Brick quittiert diese Bewegungen mit Kampfgeräuschen. Nach sieben Treffern ertönt ein Level-Up-Sound, wobei die Treffsicherheit hier kaum eine Rolle spielt. Das System reagiert einfach auf die Bewegung der Figuren in der Luft.

Duellsystem und Akkulaufzeit

Der Höhepunkt des Set-Duells ist der direkte Kampf zwischen Glurak und Blitza. Bewegen zwei Spieler ihre Figuren gleichzeitig wild durch die Luft, startet nach wenigen Sekunden die Kampfmusik. Die Smart Bricks erkennen dabei die Position zueinander und feuern virtuelle Attacken ab, wenn schnelle Bewegungen detektiert werden. Echtes Geschick ist für den Sieg nicht erforderlich, da das System nach neun Treffern den Gegner als besiegt markiert. Wer neue Kraft braucht, kann sein Pokémon an die Heilstation schicken.

Bei der Heilung vermisst man jedoch den ikonischen Sound aus den alten Game-Boy-Spielen. Stattdem gibt der Brick nur einen beliebigen Klang von sich. Charmanter wirkt da bereits das Schlaf-Feature. Legt man die Figuren hin, beginnen sie putzige Schnarchgeräusche, was dem Spielerlebnis zusätzlichen Charakter verleiht. Trotz dieser interaktiven Features bleibt die Batterielebensdauer ein kritischer Punkt. Lego gibt eine Spielzeit von vierzigfünfundvierzig Minuten an.

Preise und Verfügbarkeit

Nach der maximalen Spielzeit müssen die Smart Bricks für zwei Stunden auf die kabellose Ladestation gelegt werden. Dies kann den Spielfluss unterbrechen, wenn keine Ersatzakkus vorhanden sind. Interessenten, die mehr als zwei Bricks benötigen, müssen tief in die Tasche greifen, da Lego die Steine nicht einzeln verkauft. Weitere Sets starten bei einem Preis von fünfzig Euro und enthalten jeweils nur einen Smart Brick.

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Eine kleine Erleichterung gibt es für Besitzer älterer Modelle. Die Smart Bricks aus Star-Wars-Sets können theoretisch für die Pokémon-Modelle wiederverwendet werden. Allerdings klappt dies nicht ganz reibungslos. Erst nach einem Softwareupdate über die Lego Smart Assist App erkennen die alten Steine die neuen Pokémon. Dies zeigt, dass Lego seine Pokémon-Welt in teure Sammlermodelle und interaktive Smart-Play-Sets aufteilt, wobei die Technik dahinter oft von bestehenden Plattformen abgeleitet ist.