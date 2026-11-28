Kaum ein Jahr auf dem Markt und schon fällt der Preis drastisch.

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). Damit spart ihr im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 Euro exakt 50 Prozent. Die Lieferung bei Amazon ist allerdings nur für Prime-Mitglieder kostenlos ( Das 215-teilige Set richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und umfasst neben dem Speeder eine kleine Tankstelle mit aufklappbarem Vordach. Dort lässt sich das Fahrzeug mit dem Zapfschlauch betanken oder mit dem beiliegenden Hammer reparieren, bevor es wieder in die Weiten der Wüste geht.

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Luke Skywalker, ein Jawa und ein Gonk-Droide liegen dem Bausatz als Figuren bei. Ein Lichtschwert und blaue Milch runden das galaktische Zubehör ab. Für interaktive Licht- und Soundeffekte ist allerdings ein separat erhältlicher Smart Brick notwendig, der im Set selbst nicht enthalten ist. Bei Amazon erreicht das Lego-Star-Wars-Set eine durchschnittliche Bewertung von 4,0 von 5 Sternen.