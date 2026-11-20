Konflikt in Künzelsau: Lehrer Martin S. schuldet 5000 Euro Schmerzensgeld. Strafprozess wegen Notwehr am 17. Dezember 2024 vor dem Landgericht.

Der pädagogische Alltag in einer Sonderschule in Künzelsau hat im Dezember 2024 zu einer schweren juristischen Auseinandersetzung geführt, die die Grenzen der pädagogischen Verantwortung und der Notwehr neu auslotet. Der betroffene Techniklehrer Martin S. steht seitdem vor dem Landgericht, nachdem er einen 15-jährigen Schüler während eines Unterrichtsintervalls schwer verletzt hat. Obwohl Martin S. bereits 5000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer gezahlt hat und offiziell in den Ruhestand versetzt wurde, bestreitet er jede Schuld am Geschehen. Er sieht sich selbst als Opfer einer aggressiven Situation und kämpft weiterhin mit juristischen Mitteln um die Wiederherstellung seines guten Namens und um einen offiziellen Freispruch.

Detaillierte Tatabläufe am 17. Dezember 2024

Die Faktenlage zum Vorfall, der sich am 17. Dezember 2024 in einem Klassenzimmer der Sonderschule in Künzelsau ereignete, ist für beide Seiten unstrittig. Der 15-jährige Schüler, der die syrische Staatsangehörigkeit besitzt, hatte sich im Unterricht auf den Boden gelegt, um zu schlafen. Martin S. griff in dieser Situation ein, nahm den Jugendlichen am Arm und führte ihn nach draußen aus dem Raum heraus. Während dieser Maßnahme escalated die Situation abrupt, als der Schüler den Lehrer mit schweren Beleidigungen wie "Arschloch" und "Hurensohn" beschimpfte. Zudem spuckte der 15-Jährige seinem Pädagogen ins Gesicht, was dieser als ekelerregend empfand, da ein Teil der Speichelmenge in seinen Mund gelangte. Der Teenager versuchte zudem, den Lehrer mit den Beinen zu treten.

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Nachdem Martin S. zunächst versuchte, den Raum zu verlassen, sah er sich gezwungen, im Schulgebäude innezuhalten, als der Jugendliche zurücklief und direkt auf ihn zustürmte. Laut der Darstellung des Lehrers handelte es sich hierbei um einen klaren Angriff. Um sich und andere zu schützen, nutzte er einen Fußfeger, um den Jungen zu Fall zu bringen. Im weiteren Verlauf des physischen Kampfes brachte Martin S. sein Knie in den Bauch des Teenagers und hielt diesen an den Schultern fest, um ihn zu kontrollieren. Die daraus resultierenden Verletzungen waren schwerwiegend: Der Schüler erlitt einen Leberriss, eine Verletzung der Leberkapsel und eine Gehirnerschütterung. Ein Rettungswagen brachte das Opfer umgehend ins Krankenhaus zur medizinischen Versorgung.

Juristische Bewertungen und Verteidigungsstrategien

Im Vordergrund des aktuellen Verfahrens vor dem Landgericht steht nicht die Frage, was physisch geschehen ist, sondern die rechtliche Einordnung der Handlungen. Martin S. beruft sich konsequent auf das Recht der Notwehr. In seinen eigenen Worten betonte er, er habe einen Angriff abwehren wollen und gehabt zu glauben, sich nicht anders helfen zu können. Gleichzeitig zeigte er Reue für die verursachten Verletzungen und betonte, dass er sich bereits mehrfach entschuldigt habe. Die Zahlung der 5000 Euro Schmerzensgeld wertet er als Zeichen seines guten Willens, die Situation zivilrechtlich zu bereinigen, ohne die strafrechtliche Verantwortung anzuerkennen.

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Die erste Instanz, das Amtsgericht Künzelsau, lehnte das Notwehr-Argument ab und verurteilte Martin S. wegen Körperverletzung im Amt zu einer Geldstrafe von 5625 Euro, was 75 Tagessätzen entspricht. Der Lehrer legte Berufung ein, erwartet jedoch in der zweiten Instanz keine grundlegende Änderung des Urteils. Der zuständige Richter Thomas Berkner, 57 Jahre alt, äußerte Bedenken gegenüber der angewandten Gewalt. In seiner Argumentation meinte er, Martin S. hätte den Schüler einfach liegen lassen sollen, anstatt ihn körperlich zu überwältigen. Diese Haltung des Gerichts spiegelt eine strikte Auslegung der Verhältnismäßigkeit wider, bei der pädagogische Autorität nicht mit körperlicher Härte durchgesetzt werden darf.

Instabile Klassensituation und pädagogische Herausforderungen

Hinter dem Konflikt verbirgt sich eine komplexe pädagogische Dynamik, die die Situation im Klassenzimmer weiter verschärfte. Der 15-Jährige war zuvor bereits mehrfach als Störenfried aufgefallen, was Martin S. zu Interventionen zwang. Als der Lehrer versuchte, den Jungen aus dem Raum zu führen, solidarisierten sich die anderen Schüler mit dem betroffenen Teenager. Diese Gruppierung führte dazu, dass nun auch andere Jugendliche ebenfalls schlafen wollten oder den Unterricht störten. Die pädagogische Kontrollfähigkeit des Lehrers war damit vorübergehend vollständig verloren gegangen, was seine Entscheidung zur körperlichen Intervention aus seiner Sicht untermauert, obwohl das Gericht dies als übertrieben einstuft.

Die Folgen für Martin S. sind persönlich und beruflich verheerend. Nach dem Vorfall ließ er sich krankschreiben, was er auf Druck der Schulleitung hin tat. Die Schulaufsicht reagierte darauf, indem sie den Beamten wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzte. Dieser Schritt, der im Juli 2026 vollzogen wurde, beendete seine Karriere als Lehrer in der öffentlichen Bildung. Trotz der finanziellen Entschädigung und der offiziellen Pensionierung fühlt sich Martin S. in seiner Existenz und seinem Ruf angegriffen. Er kämpft nicht nur gegen die strafrechtliche Verurteilung an, sondern gegen das Stigma, das mit der Verurteilung eines Lehrers einhergeht. Das Landgericht muss nun entscheiden, ob die Handlung als gerechtfertigte Notwehr gilt oder ob die pädagogische Führung immer gewaltfrei bleiben muss.