Lehrerproteste in Mexiko überschatten WM-Vorbereitung

Eine Woche vor der Fußball-WM eskalieren Lehrerproteste in Mexiko. Demonstranten stürmten das Bildungsministerium, Präsidentin Sheinbaum setzt auf Deeskalation, um Repressionen zu vermeiden. Die Sicherheitslage bleibt angespannt.

Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft im Aztekenstadion in Mexiko -Stadt mit dem Auftakt des Gastgebers gegen Südafrika. Doch eine Woche vor dem WM-Start erschüttert eine neue Krise das Gastgeberland: Mexikanische Lehrer demonstrieren für höhere Gehälter und stürmten das Bildungsministerium.

Die Proteste eskalieren, während Präsidentin Claudia Sheinbaum auf Deeskalation setzt, um vor der WM keine Repressionen zu zeigen. Bereits Anfang des Jahres sorgte die Tötung des Drogenbosses El Mencho für Gewaltausbrüche. Mexiko erwartet fünf Millionen Besucher zur WM, die gemeinsam mit den USA und Kanada ausgerichtet wird. Die Demonstrationen der Lehrer begannen bereits vor Wochen, doch am Mittwoch erreichten sie einen Höhepunkt: Mit abgebrochenen Laternenstangen bewaffnete Demonstranten drangen in das Bildungsministerium ein, verwüsteten ein Wachhäuschen und schlugen Fensterscheiben ein.

TV-Aufnahmen zeigten Flammen, und zuvor wurde bereits eine WM-Statue beschädigt. Das monatliche Bruttogehalt einer Lehrkraft in Mexiko beträgt umgerechnet rund 800 Euro. Obwohl die Regierung eine Gehaltserhöhung um neun Prozent zugesagt hatte, fordern radikale Teile der Gewerkschaft eine Verdopplung. Präsidentin Sheinbaum lehnt ein gewaltsames Vorgehen ab: Sie erklärte, man würde mit dem Niederschlagen des Aufstands in die Falle tappen.

Konkret sagte sie: Sie wollen, dass wir im Vorfeld der Weltmeisterschaft auf Repression zurückgreifen. Stattdessen setzt sie auf Zeit und hofft, dass die Protestwelle bis zum Turnierbeginn abebbt. Die Sicherheitslage in Mexiko bleibt angespannt. Bereits im Januar löste die Tötung des Drogenbosses El Mencho durch die Regierung Chaos und Gewalt in mehreren Städten aus.

Kritiker befürchten, dass die Proteste der Lehrer die ohnehin fragile Sicherheit während der WM weiter belasten könnten. Die mexikanische Regierung rechnet mit rund fünf Millionen Besuchern aus dem In- und Ausland, die das Turnier verfolgen werden. Neben Mexiko-Stadt finden Spiele auch in Guadalajara und Monterrey statt. Die Behörden haben umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen angekündigt, darunter verstärkte Polizeipräsenz und Drohnenüberwachung.

Dennoch bleiben die Lehrerproteste ein unkalkulierbarer Faktor, der das Bild des Gastgeberlandes trüben könnte. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen genau, während Sheinbaum auf eine friedliche Lösung setzt, um den reibungslosen Ablauf der WM nicht zu gefährden. Die Lehrer fordern nicht nur mehr Geld, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen und mehr Respekt für ihren Beruf. Die Regierung zeigt sich gesprächsbereit, aber eine Einigung vor dem Anpfiff am 11. Juni scheint unwahrscheinlich





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