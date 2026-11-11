Leica M3 Set verkauft: 2.000 Euro bei 'Bares für Rares'

In der Ausgabe vom 11. November 2026 reicht ein Leica M3 Full Set beim Händler Wolfgang Pauritsch zu 2.000 Euro ein. Das Programm bietet weitere seltene Stücke wie eine 1716 Teedose und ein Ölgemälde.

Am 11. November 2026 zum Verkauf im TV-Format erschien ein Leica M3 Full Set beim Händler Wolfgang Pauritsch. Der Verkauf endete mit einem Zuschlag von 2.000 Euro, wobei Händlergebote von 300 Euro bis knapp 2.000 Euro stiegen.

Details zum Leica M3 Set

Das Format, das 1957 von Leica hergestellt wurde, besitzt das seltene Double Stroke, bei dem der Film mit zwei Hebelbewegungen weitertransportiert wird. Im Koffer befinden sich die Objektive Summaron, Summicron und Elmarit sowie Filter, Originallederriemen sowie der passende Lederkoffer. Der Zustand der Kamera und der Linsen ist - laut Expertin Annika Raßbach - ohne Pilzbefall und höchstwahrscheinlich noch funktionstüchtig.

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Petra Detmold, die aus Detmold kommt, offenbart, dass das Set von ihrem Stiefvater, einem Hobbyfotografen und Sammler, stammt. Die Expertin bezeichnet die Leica M3 als das damalige Porsche unter den Kameras und ordnet sie als Full Set ein. Petra besitzt Recherchen, wonach der Wert zwischen 3.500 und 4.000 Euro liegen sollte, jedoch bewertet die Expertise den Preis bei 2.200 bis 3.000 Euro.

Verkaufsverlauf und Händlerangebote

In den ersten Bietschritten startete der Preis bei 300 Euro. Schnell erkannte die Runde mehrerer Kaufprofis das Potential des umfangreichen Sets. Die Gebote stiegen auf 1.000 Euro, 1.600 Euro und 1.900 Euro. Schließlich fiel bei 2.000 Euro das Marketinghinken und der Zuschlag gelang Wolfgang Pauritsch, ein 54-jähriger Händler. Der Preis von 20 Euro, der im Internet gefürchteten Markt teilte, warf keine Rolle in diesen Verkauf.

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Weitere seltene Artikel in dieser Ausgabe

Die Folge ging über andere Raritäten, darunter ein leeres Wohnzimmer - ein Schild aus dem Internet - das mit 150 Euro verkauft wurde. 1716 London geprüfte Teedose von John Farnell wandte sich für 900 Euro. Ölgemälde, das mit Théophile de Bock verbunden ist, wurde bei 300 Euro zum Zuschlag abgewickelt. Primäre Einschätzungen liegen jeweils zwischen 100 und 900 Euro.

Auswirkung für Sammler und Zukunft

Die Folge zeigt, dass klassischer Filmkamerabereich ein blühendes Marktgebiet für Sammler ist. Der Preisversatz von der Schätzung der Expertin zu den realen Geboten hebt die Bedeutung einer authentischen Dokumentation hervor. Für Enthusiasten gilt, dass eigene Recherchen und die Unterstützung erfahrener Händler wie Wolfgang Pauritsch den Unterschied machen.