Leicester City trennt sich von Hauptsponsor BC.GAME. Der Vertrag endete sofort nach Kritik an der Markenbotschafterin Eva Elfie. Fans können Trikots bis zum 2. Dezember umtauschen.

Der englische Fußball verein Leicester City hat die kommerzielle Zusammenarbeit mit dem Online-Glücksspielanbieter BC.GAME mit sofortiger Wirkung beendet. Der Club aus der dritten englischen Liga begründete diesen Schritt mit unterschiedlichen geschäftlichen Prioritäten, die im Verlauf der vergangenen Tage in konstruktiven Gesprächen deutlich wurden. Die Trennung erfolgt rund zwei Jahre und drei Monate nach der Einführung des Partners als Hauptsponsor für die Spielzeit 2024/25.

Kontroverse um neue Markenbotschafterin Eva Elfie

Der unmittelbare Auslöser für die rasche Auflösung des Vertrags war die Vorstellung der neuen Markenbotschafterin von BC.GAME. Das Unternehmen hatte kürzlich bekannt gegeben, die Pornodarstellerin Eva Elfie als Gesichts der Marke zu gewinnen. Diese Entscheidung stieß in der Öffentlichkeit und innerhalb der Fußballcommunity auf erhebliche Kritik, da sie nicht mit den Markenwerten des traditionsreichen Klubs vereinbar erschien. Leicester City stellte in seiner offiziellen Erklärung klar, dass man diese Entwicklung nicht weiter tolerieren konnte und eine schnelle Lösung anstrebte.

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Die Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen englischen Meister von 2016 und dem Glücksspielkonzern war bereits im Jahr 2024 gestartet. Damals bewertete BC.GAME den Gesamtwert der Partnerschaft mit rund 40 Millionen US-Dollar, was in etwa 37 Millionen Euro entspricht. Der genaue Laufzeitverlauf des ursprünglichen Vertrags war nach der Bekanntgabe nicht vollständig transparent, doch die sofortige Kündigung zeigt die Dringlichkeit der Situation für beide Parteien. Der Verein dankte im Nachhinein für die bisherige Unterstützung und den professionellen Umgang bei der Vertragsauflösung.

Details zur Vertragskündigung und finanziellen Aspekten

Leicester City bestätigt in seiner Pressemitteilung, dass beide Seiten einvernehmlich entschieden haben, den Pfad zu trennen. Es handelte sich um eine gegenseitige Vereinbarung, was bedeutet, dass keine Partei rechtliche Schritte gegen die andere anstrebt. Für BC.GAME ist dies ein strategischer Rückzug, für Leicester City ein Zeichen der Verantwortung gegenüber der eigenen Community und den Fans. Der Drittligist, der sich aktuell auf Platz 11 der Tabelle befindet, hat durch diese schnelle Reaktion versucht, reputative Schäden gering zu halten.

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Die finanzielle Dimension des Endes der Partnerschaft ist erheblich. Mit einem geschätzten Wert von 40 Millionen US-Dollar hätte der Sponsor eine der lukrativsten Kooperationen in der Geschichte des Vereins werden sollen. Der Abbruch dieses Deals hat unmittelbare Auswirkungen auf die Einnahmeprognose des Clubs. Dennoch priorisierte das Management von Leicester City den Schutz der Markenidentität über den potenziellen finanziellen Gewinn aus der weiteren Zusammenarbeit.

Umtauschregelung für Trikots bis zum 2. Dezember

Um den betroffenen Fans entgegenzukommen, hat Leicester City eine spezifische Rückgabe- und Umtauschpolitik für die Trikots des Sponsors eingeführt. Alle Zuschauer, die in den letzten 28 Tagen, also seit dem 21. Oktober 2026, ein BC.GAME-Replikat-Trikot über offizielle Verkaufsstellen des Clubs erworben haben, können dieses zurückgeben. Der Zeitraum umfasst somit ausschließlich Käufe in der jüngeren Vergangenheit, um Missbrauch vorzubeugen.

Die Frist für diese Sonderaktion endet am Mittwoch, den 2. Dezember. Käufer müssen einen gültigen Kaufbeleg vorlegen, um die volle Rückerstattung des Kaufpreises zu erhalten oder das Kleidungsstück umzutauschen. Diese Maßnahme gilt auch für personalisierte Trikots, die üblicherweise von der Standard-Rückgaberegelung ausgeschlossen sind. Zudem werden auch getragene Trikots akzeptiert, was eine außergewöhnliche Flexibilität des Clubs darstellt, um die Zufriedenheit der Unterstützer wiederherzustellen.

Auswirkungen auf die Marke Leicester City

Die schnelle Reaktion des Vereins zeigt, wie sensibel Fußballclubs auf gesellschaftliche Stimmungen und die Werte ihrer Anhängerschaft achten müssen. Die Entscheidung, den Vertrag trotz des hohen finanziellen Wertes zu brechen, unterstreicht den Anspruch von Leicester City, als Kulturklub wahrgenommen zu werden. Dies ist besonders relevant für einen Verein mit der historischen Bedeutung des Meistertitels von 2016. Die Trennung von BC.GAME markiert einen klaren Wendepunkt in der Commercial-Strategie des Drittligisten.

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Künftig wird Leicester City vorsichtiger bei der Auswahl von Partnern im Bereich Glücksspiel sein müssen. Die Erfahrung zeigt, dass die Popularität von Sponsormodellen stark von der öffentlichen Akzeptanz der jeweiligen Markenbotschafter abhängt. Die Einbeziehung von Eva Elfie war ein Fehler, der die Glaubwürdigität des Clubs gefährdete. Durch die transparente Kommunikation und die faire Behandlung der Fans versucht Leicester City nun, das Vertrauen wiederzuerlangen. Die nächsten Schritte werden zeigen, ob der Club mit einem neuen, unumstrittenen Partner die finanzielle Lücke schließen kann.