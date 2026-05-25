Leicester City steht vor möglichem Verkauf von Stadion und Vereinsanteilen wegen massiver Schuldenkrise

Nach sportlichen Rückschlägen und einem historischen Absturz in die dritte Liga prüft Leicester City den Verkauf von King‑Power‑Stadium und Anteilen, während Investoreninteresse aus dem Immobiliensektor wächst.

Der einstige Spitzenklub Leicester City steckt derzeit in einer beispiellosen Krise, die sowohl sportliche als auch finanzielle Dimensionen umfasst. Nachdem der Verein vor wenigen Jahren überraschend die englische Premier League gewonnen und kurz darauf den FA Cup geholt hatte, befindet er sich nun in der dritten Liga – ein Abstieg, der im englischen Fußball bislang unerreicht ist.

Die sportlichen Rückschläge gehen Hand in Hand mit einer massiven finanziellen Schieflage. In den letzten vier Geschäftsjahren hat Leicester City Verluste von über 300 Millionen Euro angehäuft, was die Liquidität des Clubs stark belastet. Bereits im Januar des laufenden Jahres war das Management gezwungen, einen Kredit bei einer Bank aufzunehmen, der ausschließlich durch zukünftige Einnahmen aus der Premier League besichert war – ein paradoxes Vorgehen, da der Klub derzeit nicht mehr in dieser Liga spielt.

Finanzexperte Kieran Maguire weist darauf hin, dass der Club zudem erwartete Transfererlöse als Sicherheit für weitere Kredite hinterlegt hat, wodurch die finanzielle Belastung weiter zunimmt





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Leicester City Finanzkrise Stadionverkauf Drittliga Investoren

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