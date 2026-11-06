Leicester City und BC.GAME: Kontroverse um Eva Elfie als Markenbotschafterin

Fan-Gruppe Foxes Trust kritisiert scharf die Partnerschaft von Leicester Citys Trikotsponsor BC.GAME mit Pornodarstellerin Eva Elfie als neue Markenbotschafterin.

Der englische Fußballverein Leicester City steht im Fokus einer öffentlichen Kontroverse, nachdem sein langjähriger Hauptsponsor BC.GAME die bekannte Content-Creatorin und Pornodarstellerin Eva Elfie als neue Markenbotschafterin präsentierte. Diese Entscheidung löst in der Fanszene des Klubs, der im dritten Jahr seiner Partnerschaft mit dem Online-Glücksspielunternehmen steht, starke Empörung aus. Die Fan-Gruppierung Foxes Trust äußerte sich öffentlich zur Situation und warnte vor den negativen Konsequenzen dieser Allianz. Sie betonte, dass die Verbindung von Glücksspiel mit Pornografie verheerende Auswirkungen auf das Ansehen des Vereins und seine Basis haben könne. Die Organisation sieht darin eine Abkehr von den traditionellen Werten, die Leicester City einst geprägt haben.

Reaktionen der Foxes Trust auf die Sponsoring-Entscheidung

Die Foxes Trust kritisierten in einer_statement direkt die strategische Ausrichtung des Sponsors. In ihrer Erklärung heißt es, dass Partnerschaften dieser Art Glücksspiel und Pornografie einem breiteren Publikum näherbringen und diese Welten mit Leicester City verbinden. Die meisten Fans des Clubs seien bereits seit der Einführung von BC.GAME als Trikotsponsor auf der Vorderseite bestürzt und unzufrieden. Die aktuelle Ankündigung einer neuen Partnerschaft zwischen BC.GAME und Eva Elfie, die sich als internationale Content-Creatorin und E-Sport-Persönlichkeit profiliert, verschärfe die Lage zusätzlich. Die Fan-Gruppierung führt an, dass der Moment, in dem der Verein sich für ein Sponsoring durch einen Wettanbieter entschied, als Verrat an den eigenen Werten wahrgenommen wurde. Durch die fortgesetzte Zusammenarbeit mit jemandem, der sich durch Inhalte für Erwachsene einen Namen macht, werde dieser Eindruck nun weiter verstärkt.

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Hintergrund zur Kooperation und wirtschaftlichem Kontext

Die finanzielle Dimension der Zusammenarbeit zwischen Leicester City und BC.GAME ist erheblich und bildet den Hintergrund für die anhaltende Spannung. BC.GAME bezifferte den Gesamtwert der Vereinbarung bei ihrer Bekanntgabe im Jahr 2024 auf 40 Millionen US-Dollar, was einem Betrag von rund 37 Millionen Euro entspricht. Obwohl die genaue Laufzeit des aktuellen Vertragsdetails nicht öffentlich einsehbar ist, unterstreicht diese Summe die strategische Bedeutung, die der Verein dem Sponsor beimisst. Die Entscheidung, auf Einkünfte aus dem Online-Glücksspielbereich zu setzen, ist Teil eines größeren Trends im modernen Fußball, bei dem Sponsoring-Verträge oft erhebliche Teile des Budgets sichern. Die Kritik der Fans richtet sich daher nicht nur gegen die moralische Dimension der Werbung, sondern auch gegen die Kommerzialisierung, die als Gegensatz zur sportlichen Identität des Clubs empfunden wird.

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Sportliche Situation und aktuelle Tabellenposition

Die kontroversen geschäftlichen Entwicklungen stehen in einem scharfen Kontrast zur sportlichen Realität von Leicester City, die sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert hat. In der ersten gemeinsamen Saison mit dem neuen Sponsor stieg der Verein, der im Jahr 2016 als überraschender Meister der Premier League gefeiert worden war, als Tabellen-18. ab. Dieser Abstieg markierte den Anfang einer schwierigen sportlichen Talfahrt. In der vergangenen Spielzeit landete der Klub in der zweiten englischen Liga auf Rang 23, was den erneuten Abstieg in die dritte Liga zur Folge hatte. Die sportliche Krise scheint somit parallel zu den kommerziellen Kontroversen zu verlaufen und liefert der Kritik der Fans zusätzlichen Nährboden.

Aktueller Stand und Perspektiven für die Zukunft

In der aktuellen Saison findet sich Leicester City auf Rang 10 der dritten Liga wieder. Aus bisher 13 absolvierten Spielen hat der Verein 19 Punkte gewonnen, wobei die Statistik 5 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen aufweist. Diese Platzierung zeigt, dass sich der Verein zwar von den Tiefpunkten des direkten Abstiegs erholt, aber noch nicht an die historische Dominanz des Meistertitels von 2016 anknüpfen kann. Die Kombination aus sportlichen Schwierigkeiten und der öffentlichen Debatte um die Markenbotschafterin Eva Elfie und den Sponsor BC.GAME belastet die Atmosphere im Verein. Während der Club versucht, sich in der dritthöchsten Spielklasse zu etablieren, bleibt die Frage offen, wie sich die anhaltende Unzufriedenheit der Fansbasis auf die weitere Entwicklung auswirkt und ob die strategische Ausrichtung des Sponsoring-Deals überdauern wird.