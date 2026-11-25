Seit zwei Wochen ist eine 39-Jährige aus Baden-Württemberg verschwunden. In einem Waldstück findet die Polizei am Vormittag eine Leiche. Was bisher bekannt ist.

Seit zwei Wochen ist eine 39-Jährige aus Baden-Württemberg verschwunden. In einem Waldstück findet die Polizei am Vormittag eine Leiche. Was bisher bekannt ist. Etwa zwei Wochen nach dem Verschwinden einer 39-Jährigen hat die Polizei am späten Vormittag eine Leiche in einem Waldstück im baden-württembergischen Murrhardt gefunden.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich dabei um die vermisste Tamara S., wie die Polizei mitteilte. Bislang lägen keine Anhaltspunkte vor, die für eine Gewalttat sprächen, hieß es. Die Ermittlungen zur Todesart und Todesursache dauern an. Demnach soll eine Obduktion durchgeführt werden.

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Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Frau am 10. November ihre Wohnung verlassen habe und seither nicht mehr zurückgekehrt sei. Laut Medienberichten hat Tamara S. vier Kinder. Bereits am Dienstag vergangener Woche sei unter Einsatz zahlreicher Beamter ein Waldstück südlich von Murrhardt abgesucht worden, da sich dort Hinweise auf die Vermisste verdichtet hätten.

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Dabei waren demnach über 50 Polizistinnen und Polizisten, Hunde und Drohnen im Einsatz. Allerdings blieb die Suche dort demnach ohne Ergebnis.