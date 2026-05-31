Leiche von Silke Lohmiller gefunden - Ermittlungen aufgenommen

Die Leiche von Silke Lohmiller, der Frau des ehemaligen Kaufland-Managers Richard Lohmiller, wurde fast 20 Tage nach dem tödlichen Flugunfall in Namibia gefunden. Die Suche nach ihr war extrem kompliziert.

Die Leiche von Silke Lohmiller , der Frau des ehemaligen Kaufland-Managers Richard Lohmiller , wurde fast 20 Tage nach dem tödlichen Flugunfall in Namibia gefunden. Der Flugunfall ereignete sich am 10.

Mai, als Richard Lohmiller, sein Sohn Henry und der Pilot in einer kleinen Cessna in die namibische Wüste flogen. Die Maschine zerschellte nur wenige Minuten vor der Landung an einem Berggipfel. Während Richard Lohmiller, sein Sohn und der Pilot am nächsten Tag aus dem Wrack der Maschine geborgen wurden, fehlte von Silke Lohmiller jede Spur.

Die Suche nach ihr war extrem kompliziert, da sie offenbar aus dem Wrack in die Tiefe geschleudert worden war und weitab von den anderen Toten liegen geblieben war. Der Körper war stark verbrannt, was die Identifizierung über DNA-Tests hinaus erschwert hat. Die namibische Behörde für Flugunfalluntersuchungen (DAAI) hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Verlauf des Flugunfalls und die Umstände von Silke Lohmiller's Tod zu klären.

Die Familie Lohmiller ist in Heilbronn in tiefe Trauer gefallen, da der Todesflug der Familie für viele ein Rätsel war. Die Leiche von Silke Lohmiller wurde schließlich gefunden, aber die genauen Umstände ihres Todes bleiben bis heute ungeklärt





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