Leiche von Silke Lohmiller in Namibia gefunden - Suche nach Ursachen des Absturzes geht weiter

In Namibia ist die Leiche von Silke Lohmiller (61) gefunden worden, nachdem ein Kleinflugzeug mit vier deutschen Todesopfern abgestürzt war. Die Leichen aller Opfer, einschließlich der sterblichen Überreste der weiblichen Passagierin, wurden identifiziert. Die Suche nach den Ursachen des Absturzes geht weiter, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären.

In Namibia ist nun die Leiche von Silke Lohmiller (61) gefunden worden, nachdem ein Kleinflugzeug mit vier deutschen Todesopfern abgestürzt war. Die Leichen aller Opfer, einschließlich der sterblichen Überreste der weiblichen Passagierin, wurden identifiziert.

Das Ehepaar Richard Lohmiller (66) und Silke Lohmiller, beide Ex-Kaufland-Manager, galt als eng mit Firmeninhaber Dieter Schwarz verbunden und hatte in der Schwarz-Gruppe über Jahrzehnte verantwortungsvolle Positionen inne. Die Such- und Bergungsarbeiten waren mit großen Herausforderungen verbunden, da die Absturzstelle sich fast am Gipfel eines Bergs in einer steilen Schlucht befindet und das Gelände äußerst unwegsam ist. Die Opfer hätten nicht bergab transportiert werden können, sondern mussten mit einem Hubschrauber geborgen werden.

Das Flugzeug hatte Feuer gefangen und war stark beschädigt worden. Der Kleinflieger hatte den Behörden zufolge keinen Kontakt zur Flugsicherung aufgenommen und sollte auf einer privaten Landebahn in der Gegend Sossusvlei landen, erreichte aber nie sein Ziel. Die Trümmerteile wurden etwa zwei Kilometer von der Ortschaft Hammerstein in der entlegenen, bergigen Region Hardap gefunden.

Die Ermittler werten unter anderem Wrackteile, Flugzeug- und Wartungsunterlagen sowie Wetterdaten aus, um festzustellen, ob die Cessna 210 einen Flugschreiber an Bord hatte und ob dieser gefunden wurde. Die namibische Behörde für Flugunfalluntersuchungen arbeitet eng mit der deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung zusammen, um die Ursachen des Absturzes zu klären. Die Wetterbedingungen könnten noch eine Rolle gespielt haben, kann aber noch nicht gesagt werden. Die Leichen der Opfer werden nun nach Deutschland überführt, um weitere Untersuchungen durchzuführen





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