Leichenfund in Altglietzen: Suche nach vermisstem Mädchen Lisa aus Berlin

Die Brandenburger Polizei hat eine Leiche in Altglietzen gefunden. Unklar ist, ob es sich um Lisa handelt. Die 13-Jährige war am 3. November in Berlin verschwunden.

Die Landespolizei Brandenburg hat am Sonntag eine Leiche auf einem Gehöft in Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oderland sichergestellt. Der Fundort liegt in unmittelbarer Nähe zur polnischen Grenze und befindet sich mehr als 50 Kilometer von dem Berliner Wohnhaus der vermissten Lisa entfernt. Die Ermittlungsbehörden arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Identität des Opfers zu klären und den Tathergang zu rekonstruieren.

Suche nach Lisa nimmt neue Wendung

Die Brandenburger Polizei hat die Berliner Kollegien unmittelbar nach der Entdeckung des Leichnams informiert. Die zentrale Frage, der die Beamten nun nachgehen, lautet, ob der Tote mit der seit Tagen vermissten 13-jährigen Lisa übereinstimmt. Eine definitive Identifizierung steht noch aus, doch der zeitliche und räumliche Kontext macht eine Verbindung zur Vermissten wahrscheinlich. Das Gehöft in Altglietzen bietet aufgrund seiner abgelegenen Lage und der Nähe zur Grenze einen möglichen Schauplatz für ein kriminelles Verbrechen gegen Minderjährige.

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Timeline des Verschwindens in Berlin

Der letzte bekannte Aufenthaltsort der 13-Jährigen ist die Wohnung ihrer Familie an der Golliner Straße in Berlin-Marzahn. Am Dienstag, dem 3. November, verließ Lisa die Wohnung um 7.17 Uhr. Ihr beabsichtigter Weg führte sie zum Bushaltestelle am Barnimplatz, die sich rund 400 Meter von der Wohnung entfernt befindet. Dort wollte sie den Bus 197 in Richtung Mahlsdorf und Kaulsdorf besteigen. Die Fahrt sollte sie zu ihrer Schule an der Sella-Hasse-Straße bringen, wo der Bus eine Haltestelle einlegt.

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Lisa kam jedoch nicht am geplanten Zielort an und tauchte seitdem nicht wieder auf. Die Überwachungsvideos der Wohnung zeichnen die letzten Momente vor ihrem Verschwinden detailliert auf. Die vorliegenden Aufnahmen zeigen, wie sie schwarz gekleidet ist und ihre Kapuze tief ins Gesicht gezogen hat. Sie läuft über den Flur der Wohnung, bevor sie das Haus wenige Sekunden später verlässt. Diese visuellen Beweise bilden eine wichtige Grundlage für die Rekonstruktion ihrer Bewegungen in den frühen Morgenstunden.

Ermittlungsansätze und öffentliche Warnung

Die Polizei geht davon aus, dass Lisa ihren Weg zur Bushaltestelle angetreten hat, dort jedoch abgefangen oder entführt wurde. Die Tatsache, dass sie nie im Bus oder an der Schule erschien, deutet darauf hin, dass der Vorfall bereits in der kurzen Zeitspanne zwischen Wohnung und Haltestelle geschah. Die Nähe zur polnischen Grenze nach dem Fund in Altglietzen erschwert die Fahndung erheblich. Behörden und Bürger werden dringend gebeten, nach Hinweisen zu suchen und verdächtige Beobungen zu melden.