Leichtathletik-Meeting in Berlin: Ingebrigtsen krönt sich zum Sieger

Das Leichtathletik-Meeting in der Berliner Mehrzweckhalle bot ein spannendes Programm mit Top-Athleten aus aller Welt. Jakob Ingebrigtsen dominierte die 1500 Meter und stellte einen neuen Weltrekord auf. Auch in anderen Disziplinen gab es beeindruckende Leistungen und persönliche Bestzeiten.

Auf den Tribünen stolperte derweil das Maskottchen Berlin o durch die engen Sitzreihen. Bewaffnet war der pelzige Geselle mit einer Konfettipistole. Die Älteren drehten sich weg, die Kids streckten ihre Hände aus. Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen. Die Zeiten sind gerade bleiern. Dann auch noch viel Kälte und Matsch. Ein bisschen Ablenkung kann guttun. Rund 12.

000 Menschen hatten sich am Freitagabend in der Berliner Mehrzweckhalle zum Leichtathletik-Meeting eingefunden. \An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können. Den Höhepunkt des Abends lieferte der Norweger Jakob Ingebrigtsen, der sich mit einem fulminanten Start in den letzten 200 Metern den Sieg über 1500 Meter sicherte. Der Amerikaner Yared Nuguse, der erst fünf Tage zuvor bei den Millrose Games einen neuen Weltbestwert aufgestellt hatte, musste sich geschlagen geben. Ingebrigtsen verbesserte seinen eigenen Weltrekord über 1500 Meter aus dem Jahr 2022. In 3:29,63 Minuten passierte er die Marke und war damit fast eine Sekunde schneller als vor drei Jahren an gleicher Stelle. Ingebrigtsen hatte bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Gold über die 1500-Meter-Distanz gewonnen. Im vergangenen Jahr triumphierte er in Paris dann über 5000 Meter. Ausverkauft war das Meeting aber schon zwei Wochen zuvor. Und auch ohne Malaika Mihambo war die Weitsprung-Konkurrenz der Frauen hochklassig. Gesprungen wurde von der neuen sogenannten „Take-off-Zone“, einem Experiment in der Leichtathletik. Take-off-Zone heißt: Der Balken ist 40 statt bisher 20 Zentimeter breit und gemessen wird vom exakten Absprung. Es siegte die Bulgarin Plamena Mitkova mit gesprungenen 6,85 Meter vor Mikaelle Assani (6,80) aus Deutschland – beide Weiten wären unter der alten Regelung ungültig gewesen. \Mit Maske und Ohrstöpseln ins Stadion – und trotzdem kommt danach der „Crash“ Marlene Meier siegte in persönlicher Bestzeit über 60 Meter Hürden (7,92 Sekunden); Heiko Gussmann setzte sich über 60 Meter Sprint in 6,57 Sekunden (ebenfalls persönliche Bestleistung) durch; Rebekka Haase gewann den Sprint bei den Frauen (7,26 Sekunden) und Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye dominierte das Kugelstoßen (19,42 Meter)





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Leichtathletik Jakob Ingebrigtsen Weltrekord Berlin Meeting

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jakob Ingebrigtsen bricht zwei Weltrekorde beim Leichtathletik-Meeting in LiévinDer norwegische Leichtathlet Jakob Ingebrigtsen hat beim Hallenmeeting in Liévin, Frankreich, zwei Weltrekorde in einem einzigen Lauf aufgestellt. Er verbesserte den Rekord über 1500 Meter und die Meile, was ihn zu einem der erfolgreichsten Läufer der Welt macht.

Weiterlesen »

Leichtathletik: Ingebrigtsen bietet Weltrekord-Show in LievinZwei Weltrekorde in nicht einmal vier Minuten - der norwegische Mittelstreckenläufer hat beim Meeting in Frankreich wieder seine Klasse gezeigt.

Weiterlesen »

Bandenmäßiger Rauschgifthandel per Post - Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecktBerlin - Nach intensiven Ermittlungen vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Berlin heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse

Weiterlesen »

Leichtathletik: Olympiasiegerin Ogunleye in Berlin am StartOhne Malaika Mihambo und Gina Lückenkemper steigt am Abend das ISTAF Indoor in Berlin. Dafür startet im Kugelstoßen Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye.

Weiterlesen »

Meeting-Bestmarke in Karlsruhe: Mihambo knackt Rekord deutscher Leichtathletik-Ikone'Sehr gut drauf' ist Malaika Mihambo und das zeigt sich in Karlsruhe. Die Weitspringerin fliegt so weit wie erst einmal zuvor in der Halle - und weiter als Heike Drechsler. Die ist ihren Meetingrekord damit nach über 30 Jahren los.

Weiterlesen »

Leichtathletik: Honsel und Kendricks siegen beim Cottbuser Springer-MeetingCottbus (bb) - Hochspringerin Christina Honsel vom TV Wattenscheid hat sich bei ihrem ersten Start beim Cottbuser Springermeeting den Sieg und damit 2000

Weiterlesen »