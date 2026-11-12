Leichtathletik-WM 2027 in Peking: Mixed-Staffel 4x100m neu im Programm

World Athletics bestätigt Zeitplan für die Weltmeisterschaften in Peking im September 2027. Die Mixed-Staffel über 4x100 Meter debütiert erstmals, hohe TV-Reichweite durch Termine am Wochenende.

Die Welt des Sports richtet im September 2027 ihren Fokus auf das chinesische Peking. World Athletics hat den offiziellen Zeitplan für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften bekannt gegeben, die vom 10. bis zum 18. September stattfinden. Der Austragungsort ist das ikonische Stadion "Vogelnest", das bereits 2008 die Olympischen Spiele und 2015 die Weltmeisterschaften beherbergt hat. Die Veröffentlichung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Vorbereitung auf das Großereignis.

Neues Format: Mixed-Staffel 4x100 Meter debutiert

Ein entscheidendes Detail des neu veröffentlichten Programms ist die Aufnahme der Mixed-Staffel über 4 × 100 Meter in das WM-Programm. Dies stellt eine Premiere für die Weltmeisterschaften dar. Bei der letzten Weltmeisterschaft im Jahr 2025 in Tokio war lediglich die gemischte Disziplin über 4 × 400 Meter im Kalender verankert. Dort sicherte sich das Team der USA den Goldmedaillengewinn. Die Aufnahme der Kurzstaffel als Mixed-Disziplin erweitert das Angebot für Athletinnen und Athleten deutlich und ändert die strategische Ausrichtung der Teams.

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Historischer Kontext und europäische Erfolge

Die Dynamik der Mixed-Staffel zeigt sich bereits in jüngeren Wettbewerben wie der Europameisterschaft. Die britische Staffel gewann dort in Birmingham die Goldmedaille über 4 × 100 Meter vor heimischem Publikum. Das Team um Amy Hunt stellte mit einer Zeit von 39,97 Sekunden einen neuen Europa-Rekord auf. Die deutsche Staffel, angeführt von Schlussläuferin Gina Lückenkemper, erreichte als Zweitplatzierte eine Landesbestzeit von 40,11 Sekunden und sicherte sich somit die Silbermedaille. Diese Ergebnisse unterstreichen die wettbewerbsintensive Natur der neuen Disziplin.

Strategische Platzierung für maximale TV-Reichweite

Die Organisatoren haben die Termine der traditionellen Highlight-Rennen strategisch am Wochenende platziert, um die maximale Fernsehzuschauerzahl zu gewährleisten. Das Sprint-Finale der Männer findet am zweiten Tag der Veranstaltung statt, während das Finale der Frauen am dritten Tag ausgetragen wird. Beide Termine fallen auf das Wochenende, was die strategische Überlegung der Verantwortlichen zur Optimierung der Medienreichweite widerspiegelt. Diese Planung zielt darauf ab, das öffentliche Interesse und die globale Aufmerksamkeit für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking zu maximieren.

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Verantwortliche Statements und weitere Highlights

Sebastian Coe, der Präsident von World Athletics, betonte die Bedeutung der Rückkehr nach Peking zur 21. Ausgabe der wichtigsten Meisterschaften des Verbandes. Er erklärte, dass die Veröffentlichung des Zeitplans die Vorfreude auf das Event steigert, da weniger als ein Jahr bis zum Start verbleibt. Neben den Sprints steht auch der Zehnkampf zu Beginn der Weltmeisterschaften auf dem Programm. Diese Disziplin profitiert ebenfalls von der Platzierung am Wochenende, da sie so ein breites Publikum anspricht und zur hohen Spannbreite des Wettkampfkalenders beiträgt.

Ausblick auf die sportliche Zukunft

Die Einführung der Mixed-4x100m-Staffel markiert einen signifikanten Wandel im Format der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Sie ermöglicht es Sprinterinnen und Sprintern, in vier verschiedenen Disziplinen (100 Meter, 200 Meter, 4x100 Meter und Mixed 4x100 Meter) zu konkurrieren, was einen Vierfach-Coup potenziell machbar macht. Die britische Staffel demonstrierte dieses Potenzial bereits erfolgreich. Für die Athletinnen und Athleten stellt sich die Frage, wie sie sich auf diese zusätzliche Disziplin vorbereiten werden. Die Weltmeisterschaften 2027 in Peking versprechen somit nicht nur historische Momente, sondern auch neue taktische Herausforderungen für die besten Sprintteams der Welt.