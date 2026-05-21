Leichte Schwäche beim Opel Corsa: Verpasst gehärtete Front und Bremsprobleme

Der Opel Corsa ist seit 1982 bei Opel im Programm und gilt als ein Klassiker. Das neueste Modell zeigte jedoch eine überraschende Schwäche. Der Corsa F kam 2019 auf den Markt und wurde unter der Regie von Stellantis entwickelt. Eine faceliftscheere Facelift-Monteur blieb der F aber 2023 aus. Ein wichtiger Unterschied für viele Käufer ist, dass der F-Modelle nur zum Fünftürer erhältlich ist, während der Corsa E Dreitürer anbietet.

Klassiker seit Generationen: Das Modell Corsa hält Opel seit 1982 im Programm - auch als Gebrauchtwagen ist der kleine Rüsselsheimer gefragt. Der Opel Corsa ist ein Dauerbrenner auf dem Gebrauchtwagenmarkt und eine feste Größe im kolschen Straßenbild.

Doch wer überlegt, sich einen gebrauchten Flitzer zuzulegen, sollte genau hinschauen. Denn ausgerechnet das neuere Modell hat eine überraschende Schwäche, die euch teuer zu stehen kommen kann. Seit Jahrzehnten gehört der Corsa zu den beliebtesten Kleinwagen, ähnlich wie der VW Polo. Die hier betrachteten Generationen kamen 2014 (Corsa E) und 2019 (Corsa F) auf den Markt.

Während der Corsa E noch auf einer Plattform von General Motors basiert, wurde der F bereits unter der Regie von Stellantis entwickelt. Ein Facelift verpasste dem Corsa F 2023 die neue, bulligere Front mit dem "Vizor"-Gesicht





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