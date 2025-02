Leichtverletzter Autofahrer nach spektakulärem Unfall auf der A23 bei Elmshorn

Ein 23-jähriger Autofahrer verlor auf der A23 bei Elmshorn die Kontrolle über seinen VW und schleuderte über die Leitplanke in die Böschung. Trotz des schweren Unfalls erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen.

Am Montagabend ereignete sich auf der A23 bei Elmshorn ein schwerer Verkehr sunfall. Gegen 19:20 Uhr verlor ein 23-jähriger Auto fahrer die Kontrolle über seinen VW, nachdem er in Elmshorn auf die Auto bahn in Richtung Hamburg gefahren war. Der junge Mann geriet rechts auf die Leitplanke und prallte mit solcher Wucht gegen diese, dass sein Fahrzeug wie eine Sprungschanze genutzt wurde. Der VW wurde in die Luft katapultiert und landete schließlich im Graben neben der Auto bahn.

\Trotz des schweren Unfalls erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen und klagte lediglich über Nackenschmerzen. Er wurde von Rettungskräften behandelt und ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die schwierige Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs





