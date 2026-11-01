Leifheit Air Board M Solid Plus Test: Sehr gut bei Bügeln

Der Test des Leifheit Air Board M Solid Plus bestätigt die Note Sehr gut. Großflächige Bügelbretter und clevere Kabelführung machen Hausarbeit einfacher und stressfreier.

Das traditionelle Bügeln von Hemden wird durch ständiges Wenden der Stoffe, das Wegschieben von Kabeln und das häufige Korrigieren der Arbeitshöhe oft zu einer lästigen Aufgabe. Ein hochwertiges Bügelbrett muss dabei nicht nur sicher stehen, sondern auch eine ergonomische Arbeitshöhe bieten und dem Bügeleisen so viel freie Bahn wie möglich ermöglichen. Vor allem soll es den Hausarbeitprozess nicht unnötig nervös gestalten. Hier zeigt sich das Modell Air Board M Solid Plus in seiner vollen Stärke, indem es die breite Fläche, die dicke Polsterung und den integrierten Kabelhalter effektiv nutzt.

Polsterung und Höhenverstellung

Die breite Bügelfläche sorgt dafür, dass lästiges Wenden der Wäsche vermieden wird. Die dicke Polsterung fühlt sich unter dem Bügeleisen angenehm an und federt harte Stellen zuverlässig ab, sodass das Eisen gleichmäßig gleitet. Acht feste Höhenstufen, die zwischen siebzigfünf Zentimetern und einem Meter reichen, ermöglichen eine sichere und angenehme Haltung. Durch die integrierte Steckdose und den biegsamen Kabelhalter wird Bewegungsfreiheit geschaffen und das Kabel bleibt dauerhaft aus dem direkten Bügelweg. Dies reduziert die Anzahl der Unterbrechungen während des Bügelns erheblich, was die Geduldsprobe Hausarbeit deutlich erträglicher macht.

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Praxis beim ersten Hemd

Bereits beim Bügeln des ersten Hemdes wird deutlich, warum eine große Bügelfläche mehr ist als nur eine Zahl auf dem Datenblatt. Der Stoff liegt großflächig auf dem Brett auf, was bedeutet, dass er seltener verschoben und gewendet werden muss. Dies spart zwar keine komplette Bügelrunde, eliminiert aber viele kleine, frustrierende Unterbrechungen. Der Bezug spielt ebenfalls mit: Das Bügeleisen gleitet gleichmäßig über mehrere Bereiche, ohne an harten Stellen zu stocken oder tief einzusinken. Lediglich am hinteren Ende bilden sich minimale Falten im Bezug, die beim Bügeln jedoch kaum stören, auch wenn die Fläche nicht komplett faltenfrei bleibt.

Kabelführung und Stabilität

Die Kabelführung erweist sich als besonders durchdacht. Das Bügelbrett verfügt über eine eigene Steckdose, was mehr Freiheit bei der Wahl des Standorts bietet. Über der Arbeitsfläche hält eine biegsame Antenne das Kabel hoch, sodass nicht bei jedem zweiten Zug mit der freien Hand nachgeholfen werden muss. Auch größere Bügeleisen finden auf der geräumigen Ablage genügend Platz. Weil sich das Eisen dort schräg abstellen lässt, bleibt es sicher an Ort und Stelle. Die Kunststofffläche ist an den gelochten Stellen zwar nicht komplett starr, verlangt aber kräftiges Drücken zum Biegen, ohne sich dauerhaft zu verformen.

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Aufstellen und Verarbeitung

Das Aufstellen erfolgt erfreulich unkompliziert. Mit acht festen Höhenstufen bis zu einem Meter ist auch für größere Personen eine angenehme Arbeitshaltung ohne nach unten gebeugten Rücken gewährleistet. Die Stufen sitzen in festen Aufnahmen, sodass keine wackeligen Zwischenhöhen entstehen. Das Gestell steht insgesamt sicher auf ebenem Boden, da die dicken Standbeine und profilierten Fußkappen das Verrutschen bremsen. Eine kleine Schwachstelle zeigt sich jedoch: Zu viel Gewicht an der Spitze lässt das Brett leicht nach vorn kippen. Die Klappfunktion ist hingegen hervorragend, da ein Befestigungsring ein Standbein festhält und versehentliches Aufspringen verhindert.

Testurteil und Fazit

Zusammengeklappt ragt das Leifheit deutlich über kleinere Modelle hinaus, was bei der Verstauung berücksichtigt werden muss. Die Kabelantenne lässt sich einklappen, erfordert jedoch das Aufwickeln des eigenen Stromkabels. Bei der Verarbeitung fallen einzelne Schwächen an den Schweißstellen des Klappmechanismus auf, doch der übrige Eindruck bleibt hochwertig. Das Bügelbrett erfindet das Bügeln zwar nicht neu, räumt aber viele Störfaktoren aus dem Weg. Aufgrund der großen gepolsterten Fläche, der klugen Kabelführung und der sicheren Arbeitshaltung verdient es die Testnote Sehr gut.