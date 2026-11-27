Der Black-Friday-Deal von Bootsschule1 macht den Sportbootführerschein für See und Binnen besonders erschwinglich.

Leinen los für den Traum vom eigenen Platz am Steuer: Bei Bootsschule1 können angehende Freizeitkapitäne jetzt einen satten Rabatt an Land ziehen. Der Black-Friday-Deal macht den Sport bootführerschein für See und Binnen besonders erschwinglich.

Einmal selbst das Boot steuern, statt nur als Passagier an Bord zu sitzen: Für viele Wassersportfans ist das ein lang gehegter Wunsch. Der passende Sportbootführerschein ist dafür die Voraussetzung. Wer sich gleich für Binnengewässer und Küstenreviere wappnen möchte, findet bei Bootsschule1 aktuell ein passendes Kombiangebot. Der Black-Friday-Deal könnte den Einstieg zusätzlich erleichtern.

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Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Der Sportbootführerschein See und der Sportbootführerschein Binnen decken unterschiedliche Fahrtgebiete ab. Während der SBF See zum Führen von Sportbooten auf Seeschifffahrtsstraßen berechtigt, gilt der SBF Binnen auf entsprechenden Binnenwasserstraßen wie Flüssen, Kanälen und Seen.