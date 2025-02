Leipzig-Autor präsentiert Roman „Was du kriegen kannst“ bei Books@Berlinale

Der Leipziger Autor Clemens Böckmann stellt seinen Roman „Was du kriegen kannst“ bei der Veranstaltung Books@Berlinale vor. Das Format bringt Film- und Literaturleute zusammen, um Bücher zu präsentieren, die sich für die Verfilmung eignen könnten.

Beim Treffen mit Filmleuten stellt der Leipziger Autor Clemens Böckmann seinen Roman „Was du kriegen kannst“ vor. Bei Books@Berlinale werden am Montag Film- und Literatur leute zusammengebracht. Es geht darum, Bücher vorzustellen, die sich für die Verfilmung eignen könnten. Etwa 120 Bewerbungen gab es, zehn Titel wurden ausgewählt für die Veranstaltung des Veranstaltungsformats.

\Böckmann erklärt, dass er selbst schon Filme gedreht hat und dass er sich für die Verfilmung seiner Geschichte entschieden hat, weil Literatur andere Möglichkeiten bietet, Bilder zu erzeugen. Es geht um die Erzählungen und Erinnerungen einer Frau, die im Auftrag der DDR als Prostituierte gearbeitet hat. Er fand in dieser Geschichte Facetten sichtbar, die vielleicht noch nicht so in einer breiteren Erzählung zur DDR existierten, nämlich ein Bild von Pelzen und Luxus, von einem lustvollen, auf eine bestimmte Art und Weise freien, wenn auch gleichzeitig unfreien Leben. Das hat zu den ihm bisher bekannten Bildern von der DDR nicht gepasst, das hat ihn sehr an dem Stoff gereizt. \So war es tatsächlich auch visuell eine ganz andere Geschichte – zum Teil gab es dafür einfach keine Bilder in meinem Kopf. Was er erzählt, passt nicht recht zu den bekannten Filmen mit Stasi-Thematik wie „Das Leben der Anderen“ oder der Serie „Weissensee“. Das erlaubt einem beim Schreiben große Freiheiten, wenn man sich nicht zu Vorhandenem in Konkurrenz begibt. Mir war es auch wichtig, einen Blick von der Gegenwart aus auf dieses Leben zu werfen. Das ist anders, als wenn man versucht, aus der Geschichte heraus zu schauen. Es war eine Welt, die ich mir selber über das Schreiben erschließen musste. Es ist ein Stoff, der sich mir mit meinem biografischen Kontext nach erst einmal verschließt. Mit literarischen Mitteln hat man andere Möglichkeiten, sich diese Welten zu eröffnen. Dadurch entstehen neue Bilder, die vielleicht mit der Realität brechen, aber auch etwas freilegen, das in der Realität angelegt ist. Der Verlag hat das Buch eingereicht, ich werde bei dem Treffen dabei sein. Ich finde es spannend, zu gucken, wie mein Buch da aufgenommen wird. Ich glaube, man kann sehr unterschiedliche Filme aus dem Material machen





