Die DHfK Leipzig spielt am Sonntag, 17 Uhr, gegen den TV Emsdetten. Das Heimspiel steht unter dem Motto Blaulicht-Spieltag mit Einsatzkräften in der Quarterback Immobilien Arena.

Am kommenden Sonntag, dem 16. Februar 2025, richtet die Handballmannschaft der DHfK Leipzig im Jahr 2025 ein特别s Heimspiel in der Quarterback Immobilien Arena aus. Der Anpfiff für die Begegnung gegen den TV Emsdetten steht um 17 Uhr an, doch bereits ab 15:30 Uhr öffnen die Außenflächen vor der Halle ihre Pforten. Das Spiel steht offiziell unter dem Motto Blaulicht-Spieltag, wobei die DHfK Leipzig gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig, dem Zoll und der Johanniter -Unfall-Hilfe die Arbeit der Rettungskräfte würdigt.

Danke an die Einsatzkräfte vor Ort

Die DHfK Leipzig und ihre Partnerorganisationen präsentieren ihre Arbeit direkt an der Spielstätte, um die tägliche Leistung der Hilfskräfte hervorzuheben. Tomas Mrkva, der 37-jährige Torwart der DHfK Leipzig, betont die Bedeutung dieser Organisationen mit den Worten: "Man ist unendlich dankbar für das, was sie jeden Tag leisten." Der tschechische Nationaltorwart zieht seinen Hut vor der Arbeit der Einsatzkräfte, da er die systemrelevante Rolle der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes persönlich erleben musste. Im Sommer benötigte Mrkva einen Rettungswagen, um seinen Vater ins Krankenhaus zu bringen, was ihm die Dringlichkeit und Wichtigkeit der Blaulicht-Einsätze vor Augen führte.

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Trainer Frank Carstens erinnert sich

Neben Tomas Mrkva teilt auch Trainer Frank Carstens eine persönliche Verbindung zu den Rettungsdiensten. Der 55-jährige Trainer, dessen Vater selbst Polizist war, blickt auf eine positive familiäre Geschichte zurück. Seine jüngste Erinnerung an Blaulicht-Einsätze geht auf einen Besuch beim Tag der offenen Tür von Polizei und Feuerwehr in Magdeburg zurück. Dort erlebte er, wie sein Sohn aus einem Einsatzfahrzeug nicht mehr herauswollte und strahlte vor Freude. Diese Erinnerung dient Carstens als Motivation, auch im sportlichen Kontext für positive Emotionen bei den Fans zu sorgen.

Sportliche Bedeutung und Tabellsituation

Über die Tribute an die Einsatzkräfte hinaus steht das Heimspiel der DHfK Leipzig gegen den TV Emsdetten unter sportlich hoher Spannung. Die Zweitliga-Spitze ist eng umkämpft, da die ersten sechs Teams im aktuellen Saisonverlauf nur drei Punkte voneinander entfernt sind. Für die DHfK Leipzig ist es daher essenziell, in dieser Phase der Saison keine Punkte abzugeben. Ein Ausrutscher gegen den Absteiger der Vorsaison könnte im Klub zu Alarm führen und die Position in der Tabelle gefährden.

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Details zum Spiel und Beteiligten

Der TV Emsdetten wird von Ex-Leipzigern Niklas Heitkamp und Marc Esche angeführt, was der Begegnung eine zusätzliche lokale Komponente verleiht. Die DHfK Leipzig hofft, mit einer starken Darstellung nicht nur die Fans, sondern auch die anwesenden Einsatzkräfte zu begeistern. Die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Freiwillige Feuerwehr Leipzig und der Zoll sind als offizielle Partner vertreten und laden das Publikum dazu ein, sich vor dem Spiel über ihre Aufgaben und Arbeitsweise zu informieren. Der TV Emsdetten tritt somit nicht nur als sportlicher Gegner an, sondern auch als Teil eines Events, das den Zusammenhalt zwischen Sportverein und städtischen Dienstleistungen stärkt.

Ausblick auf das Wochenende

Die DHfK Leipzig nutzt den Blaulicht-Spieltag, um das Bewusstsein für die Arbeit der Rettungskräfte zu schärfen und gleichzeitig die Unterstützung der lokalen Gemeinschaft zu festigen. Mit dem Spielstart um 17 Uhr erwartet das Team eine intensive Begegnung, in der es gilt, die Spannung der Tabelle in Punkte umzumünzen. Die Präsenz der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig, des Zolls und der Johanniter-Unfall-Hilfe unterstreicht die soziale Verantwortung des Vereins. Die DHfK Leipzig möchte mit diesem Format zeigen, dass Handball mehr ist als nur Sport, sondern auch ein Vehikel für gesellschaftlichen Dialog und Dankbarkeit gegenüber den Diensten, die täglich für Sicherheit und Hilfsbereitschaft stehen.