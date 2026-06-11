Leipzig hofft, dass Jurrien Timber eine starke WM-Leistung zeigt, um die Ablöse zu erhöhen. Timber war aufgrund einer Leistenverletzung nicht rechtzeitig fit und wurde von Lutsharel Geertruida ersetzt. Leipzig hofft, dass Geertruida seine Leistungen in der Premier League fortsetzt und dass die Ablöse sogar noch höher steigen, wenn Geertruida in der WM glänzt.

Leipzig hofft auf eine starke WM-Leistung von Jurrien Timber , um die Ablöse zu erhöhen. Der Rechtsverteidiger hat bereits in der vergangenen Saison bei RB Leipzig überzeugt, aber Sunderland lehnte eine Kaufoption von 20 Millionen Euro ab.

Leipzig hofft, dass die Ablöse sogar noch höher steigen, wenn Geertruida in der WM glänzt. Trainer Ole Werner ist begeistert von der WM und wird die wichtigsten Spiele live verfolgen, aber auch die Anstoßzeiten in der Gruppenphase werden ihn möglicherweise abhalten, einige Partien zu sehen. Als Deutscher zeigt Werner besonders dem DFB-Team seine Unterstützung





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