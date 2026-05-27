Fußball-Legenden wie Steffen Freund, René Adler und Gaizka Mendieta treffen sich auf dem Marktplatz für ein 'Legenden-Spiel'. Die Atmosphäre ist ausgelassen, und die Veranstalter haben sich um die Bedürfnisse der Fans bemüht.

Leipzig im Fußball -Fieber: Riesige Party-Zone entsteht vor dem Conference-League-Endspiel. Fußball -Legenden wie Steffen Freund, René Adler und Gaizka Mendieta treffen sich auf dem Marktplatz für ein ' Legenden-Spiel '.

Ebenfalls dabei sind die RB-Legende Dominik Kaiser und Sebastian Heidinger. Der frühere Bundesliga-Torwart Perry Bräutigam ist nicht nur der älteste auf dem Platz, sondern auch der auffälligste. Nach dem Abpfiff bekommt er die Trophäe als bester Spieler überreicht. Für Torwart-Kollege René Adler endet das Show-Match dagegen früher als geplant, da er ein bisschen Knieprobleme hat.

Er ist als gebürtiger Leipziger und UEFA-Botschafter vor Ort und schwärmt: 'Ich bin seit Montag hier. Schon da war der Marktplatz voll. Überall hast du Fangesänge, und das ist ja genau, worum es geht. Leute, die sonst höchstwahrscheinlich nicht nach Leipzig gekommen wären, erleben die Stadt und bringen eine gute Stimmung rein.

' Vor allem an den Fan-Sammelpunkten beider Teams ist die Atmosphäre ausgelassen. Rayo-Anhänger treffen sich am Richard-Wagner-Platz, die Fans von Crystal Palace am Wilhelm-Leuschner-Platz. Damit vor allem die trinkfreudigen englischen Fans nicht auf dem Trockenen sitzen, stocken die Veranstalter die Anzahl der Bierwagen auf. Aus zwei geplanten Schankwägen mit bis zu 9000 Litern Bier werden kurzerhand fünf - jetzt stehen bis zu 22.500 Liter Gerstensaft bereit





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