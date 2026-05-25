Der DHfK Leipzig steht vor einer zweiklassenen Saison. Trainer Frank Carstens, der nach zwölf Saisonspielen für Raul Alonso übernahm, schaffte es offenbar nicht, die notwendige Harmonie im Team herzustellen. Über acht Millionen Euro hat der Klub für den Absturz ans Tabellenende ausgegeben. Auch viele Partner und Sponsoren stehen für die Reparatur des absehbaren Betriebsunfalls ein.

Die kommende Saison wird für den DHfK Leipzig zweitklassig sein. Obwohl Trainer Frank Carstens zuletzt behauptete, dass es erst vorbei sei, wenn es vorbei sei, ist ausgeschlossen, dass der Klub in den letzten zwei Spielen vier Punkte und 38 Tore auf den derzeitigen Drittletzten HSG Wetzlar aufholt.

Besonders überraschend ist, dass ausgerechnet Wetzlar mit seinem Sieg gegen Erlangen den Deckel drauf macht, was irgendwie zur Leipziger Katastrophensaison passt. In Wetzlar steht mit Runar Sigtryggsson jemand an der Seitenlinie, der im Sommer beim SC DHfK entsorgt wurde. Im Herbst stieg er bei den Mittelhessen ein und kann nun den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Für den Isländer sicher eine ganz süße Rache.

Der Trainerwechsel in Leipzig verpuffte dagegen. Carstens übernahm nach zwölf Saisonspielen für Raul Alonso. Ganze elf Zähler kamen seitdem hinzu. Eine schlechtere Bilanz hatte in dieser Zeitspanne nur GWD Minden.

An der mitunter fehlenden Qualität der Mannschaft, die gerade zuletzt bei der Pleite gegen die MT Melsungen den kompletten Kader zur Verfügung hatte, lag es dabei nur bedingt.

"Die haben doch einen deutlich besseren Kader als Minden oder Wetzlar", wunderte sich Europameister Carsten Lichtlein, inzwischen Torwarttrainer in Melsungen. Doch Carstens schaffte es offenbar nicht, die notwendige Harmonie im Team herzustellen, was ja obendrein noch mit Spielmacher Dean Bombac verstärkt wurde. Über acht Millionen Euro ließ sich der Klub den Absturz ans Tabellenende kosten. Dabei können die DHfK-Männer froh sein, dass sie Handballer geworden sind.

Im Fußball hätten sie sich nach dieser Serie (bisher nur drei Siege in 31 Spielen) wahrscheinlich gar nicht mehr aus der Kabine getraut. Doch die Handball-Fans ticken anders. Keine Pfiffe, dafür artiger Beifall. Und wenn dann eine Minute vor Schluss, wie bei der Klatsche gegen Melsungen, gar noch der Partyhit "Sweet Caroline" aus den Boxen dröhnt, kann es sich eigentlich nur noch um Galgenhumor handeln.

Carstens hat auch einen Vertrag für die 2. Liga. Mit ihm wird ein Großteil der Mannschaft (unter anderem Kapitän Lukas Binder, Nationalspieler Franz Semper und Bombac) bleiben, um diesen absehbaren Betriebsunfall schnellstmöglich zu reparieren. Auch viele Partner und Sponsoren stehen dafür ein.

Die Frage ist, was nach dem geplanten Wiederaufstieg passiert. Denn im Grunde müsste DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther, der jede Kritik gleich mal als persönliche Kriegserklärung versteht, sich spätestens jetzt weitere sportliche Kompetenz ins Haus holen, um eine neue, zukunftsfähige Mannschaft aufzubauen. Intern war bereits im Herbst mal von einem Projekt Prokop 2.0 die Rede. Christian Prokop (47), zuletzt in Hannover und aktuell wieder auf dem Markt, hatte den SC DHfK einst in die Bundesliga und dort in die obere Tabellenhälfte geführt.

So etwas ist wahrscheinlich nicht ohne weiteres zu wiederholen. Oder vielleicht doch





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