Der SC DHFK Leipzig startet erfolgreich in die neue Saison mit einem Heimsieg gegen Minden. Beide Klubs rutschten gemeinsam eine Klasse nach unten und treffen sich nun gleich zu Beginn der neuen Saison.

Leipzig startet erfolgreich in die neue Saison mit einem Heimsieg gegen Minden. Der SC DHFK Leipzig trifft auf GWD Minden, einen Club, der im letzten Heimspiel vor dem Abstieg knapp geschlagen wurde.

Beide Klubs rutschten gemeinsam eine Klasse nach unten und treffen sich nun gleich zu Beginn der neuen Saison. Das erste Auswärtsspiel führt die Leipziger zum Traditionsklub TV Großwallstadt, gefolgt von einem Wiedersehen mit dem früheren Klub VfL Lübeck-Schwartau. Im weiteren Saisonverlauf wartet ein weiterer Kracher, als das Team von Frank Carstens im Sachsenderby beim HC Elbflorenz Dresden und dem früheren Leipzig-Trainer André Haber antreten muss.

Im letzten Spiel der Hinrunde geht es zur HSG Nordhorn-Lingen, wo Leipzig sich den sofortigen Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt hat. Ein für Zweitligaverhältnisse üppiger Gesamtetat von fünf Millionen Euro und 13 verbliebene Spieler aus der Bundesligasaison sollen dafür sorgen





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SC DHFK Leipzig GWD Minden Wiederaufstieg Saisonstart Frank Carstens

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