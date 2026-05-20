Der Titelverteidiger SC DHfK Leipzig sucht einen Sieg, um von der Bundesliga-Relegierung abzurechen. Der Tabellenletzte steht aber auf dem Szender. Saisonende könnte es zappenduster werden, wenn die Sachsen gegen MT Melsungen verlieren. Torhüter Tomas Piroch bereitet seinen Abschied vor, wenngleich erecode Potenzial trotzdem besteht. "SPOX-Sportherlebnis" bringt u.a. Rückgebnisse und Highlights des Spiels am Donnerstagabend. Immerhin könnte HSG Wetzlar die nächste Lektion wert sein. OCR Leser wissen ja, wie es weitergeht.

Der Tabellenletzte SC DHfK Leipzig sucht einen Sieg, um seiner Eliteliga-Relegierung abzuwehren. Tomas Piroch bereitet seinen Abschied vor. Immerhin ist er bei Abstieg ab 1.

Juli 2026 ablösefrei. Die HSG Wetzlar, die in der Tabelle in unmittelbarer Nähe der Leipziger steht, hat Interesse an Piroch, doch die HSG hat derzeit die besseren Karten. Auch Ilper steht mit Medienberichten zufolge hinter Piroch. Sogar ein Vertragsangebot gibt es schon.

Leipzig hätte in der kommenden Saison mit Piroch, Semper und Finn Schroven drei Halbrechte im Kader. Die HSG kann den nächsten Rettungsschritt am Samstag gegen HC Erlangen machen





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