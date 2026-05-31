Die RB-Elf hat in der knappen Woche über 100 Millionen Besuche auf ihren Social-Media-Kanälen verzeichnet und dabei die Zahl der Follower um bis zu fünf Prozent gesteigert.

Leipzigs Reise nach Südafrika endet mit Erfolg. Die RB-Elf hat in der knappen Woche über 100 Millionen Besuche auf ihren Social-Media-Kanäle n verzeichnet und dabei die Zahl der Follower um bis zu fünf Prozent gesteigert.

Die Begeisterung für die Mannschaft war so groß, dass die Spieler wie Romulo, Willi Orban und Co. auf dem Flughafen in Johannesburg ständig auf die Reise und das Spiel gegen Mamelodi Sundowns (1:3 in Pretoria) angesprochen und um Selfies gebeten wurden. Der RB-Geschäftsführer Johann Plenge bezeichnet die Tour als 'vollen Erfolg' und sieht in dem Engagement im Markt eine Chance, um dort die Nummer 1 zu werden.

Leipzig hat in Südafrika vor Bayern und Co. gezeigt, dass man ein starkes Team ist und dass man auch im europäischen Fußball erfolgreich sein kann. Die Begeisterung für die Mannschaft ist so groß, dass der größte TV-Sender des Landes, SABC, aller Voraussicht nach die Rechte an der Bundesliga erneut erwerben wird. Der Chef des afrikanischen Fußball-Verbandes, Patrice Motsepe, hat das Engagement von RB sogar bei einer Rede öffentlich gelobt.

Leipzig hat in Südafrika nicht nur die Begeisterung der Fans gezeigt, sondern auch, dass man ein starkes Team ist und dass man auch im europäischen Fußball erfolgreich sein kann. Die Reise nach Südafrika war ein voller Erfolg für die RB-Elf und hat gezeigt, dass man ein starkes Team ist und dass man auch im europäischen Fußball erfolgreich sein kann





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