Immer mehr Männer leiden unter Leistungsdruck im Schlafzimmer. Sexualexperte Gavin Sexton erklärt die Ursachen und wie echte Nähe wieder möglich wird.

Immer mehr Männer fühlen sich unter Druck, wenn es um Sex geht. Der Sexualexperte Gavin Sexton erklärt in einem exklusiven Interview, warum Leistungsdenken und ein veraltetes Männlichkeit sbild zu ernsthaften Problemen im Bett führen können.

Viele Männer sehen Sex als eine Art Prüfung ihrer Männlichkeit an. Sie glauben, stets perfekt performen zu müssen, was oft zu Selbstzweifeln und Versagensängsten führt. Dieser Kreislauf aus Druck, Angst und Enttäuschung kann nicht nur die sexuelle Zufriedenheit beeinträchtigen, sondern auch die Partnerschaft belasten. Laut Sexton ist es wichtig, dass Männer lernen, sich von diesen unrealistischen Erwartungen zu lösen und echte Nähe zuzulassen.

Er betont, dass erfüllte Sexualität nicht von Leistung abhängt, sondern von Offenheit, Kommunikation und emotionaler Verbundenheit. In seinem neuen Buch gibt er praktische Tipps, wie Männer aus der Spirale aus Leistungsdruck und Selbstzweifeln ausbrechen können. Ein zentraler Punkt ist, den Fokus von der eigenen Performance auf das gemeinsame Erlebnis zu lenken. Statt sich zu fragen, ob man gut genug ist, sollte man sich auf den Moment und die Verbindung zum Partner konzentrieren.

Sexton empfiehlt Achtsamkeitsübungen und Gespräche über Ängste und Wünsche, um den Druck zu reduzieren. Auch das Loslassen von gesellschaftlichen Stereotypen spielt eine große Rolle. Männer müssen verstehen, dass Verletzlichkeit keine Schwäche ist, sondern eine Stärke. In einer Gesellschaft, die oft noch von traditionellen Rollenbildern geprägt ist, ist es ein langer Weg, diese Einstellung zu ändern.

Doch Sexton ist optimistisch: Immer mehr Männer suchen Hilfe und sind bereit, alte Muster zu hinterfragen. Das ist der erste Schritt zu einer erfüllteren Sexualität und einer glücklicheren Beziehung. Die Forschung zeigt, dass Leistungsdruck bei Männern nicht nur die sexuelle Funktion beeinträchtigen kann, sondern auch zu psychischen Problemen wie Depressionen und Angststörungen führt. Experten fordern daher mehr Aufklärung und offene Gespräche über dieses Tabuthema.

Sextons Ansatz bietet einen Ausweg: Indem Männer lernen, sich selbst zu akzeptieren und echte Verbundenheit zu suchen, können sie nicht nur ihr Sexleben verbessern, sondern auch ihr allgemeines Wohlbefinden steigern. Er rät Paaren, regelmäßig über ihre Bedürfnisse und Grenzen zu sprechen, ohne Druck oder Vorwürfe. Nur so könne eine Atmosphäre des Vertrauens entstehen, in der beide Partner sich fallen lassen können. Abschließend betont Sexton, dass Sex nicht als Wettbewerb gesehen werden sollte, sondern als gemeinsames Abenteuer.

Jeder Mensch sei anders, und das sei in Ordnung. Der Weg zu echtem Vergnügen führt über die Befreiung von Leistungsdenken und das Zulassen von Authentizität. Dieser Artikel zeigt, dass viele Männer mit ähnlichen Problemen kämpfen, aber auch, dass es Lösungen gibt. Der erste Schritt ist, das Schweigen zu brechen und das Gespräch zu suchen.

Nur so können alte Muster durchbrochen werden, und Sex kann wieder das werden, was er sein sollte: ein Ausdruck von Liebe und Nähe





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leistungsdruck Männlichkeit Sexualität Psychologie Beziehung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GNTM 2026: Kandidaten – diese Männer sind in Staffel 21 dabeiBei „Germany’s Next Topmodel“ versuchen auch 2026 wieder zahlreiche Männer ihr Glück als Teilnehmer. Wir stellen alle Kandidaten der 21. Staffel vor.

Read more »

Um Friedrich Merz als Kanzler auszutauschen, müssten sich 6 Unions-Männer zusammentun, um ihn zu stürzenIn Berlin kursieren Gerüchte um einen möglichen Kanzlertausch. FOCUS online hat sich bei der Union umgehört, wie realistisch das Szenario ist.

Read more »

Sex-Marathon bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido – weil er jetzt DAS im Bett trägt!Das haben wir wirklich nicht kommen sehen!

Read more »

Effektiver Trick im Sommer: Aus diesem Grund sollten Sie eine Wärmflasche mit ins Bett nehmenEine Wärmflasche mit ins Bett nehmen, obwohl es sowieso zu heiß zum Schlafen ist? Das klingt paradox, funktioniert in heißen Nächten aber tatsächlich.

Read more »